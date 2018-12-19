期末考试将近如何避免考试焦虑

家庭教育

案例

微信公众号提问：我们家孩子平时学习挺好的，在班里成绩也不错，升入初三后，由于学习内容增多、课业任务较大，她的日常学习步伐也被打乱。常常写作业写到晚上十一二点才睡觉。

短期还能坚持，但在经过了一段时间的“持久战”后，感觉她力不从心，开始焦虑了。马上期末考试了，她出现了学习注意力不集中、上课走神，内心忐忑不安等症状。家里人带她做检查，但各项指标都正常。我想问问应该怎么办？

专家观点

十九中心理老师王芳表示，这就是典型的考试焦虑，出现这种情况，认知层面是以担心、忧虑为特征。

比如，有的学生一面临重大考试就担心，注意力不集中，记忆力下降，思路不清晰，从而干扰正常水平的发挥。

在生理反应上，会出现心率加快、呼吸急促、肠胃不适、尿频多汗、头痛失眠等现象。在表现上，烦躁、心神不宁、好发脾气，多余动作增加或发呆、愣神，草率答题等，严重时则逃避考试。焦虑状态导致考试失败，而考试失败又加剧了焦虑状态。

考试焦虑的形成原因有哪些？王芳表示，考试焦虑的成因有很多因素，主要表现为，学习期望较高。这些同学本身学习成绩就很好，家长、老师的要求也比较高，自己也形成了过高的标准，背负着沉重的心理压力。

在这样的状态中，学生会有一系列生理反应：出汗、心跳加速、呼吸加快……开始感觉慌乱、紧张，注意力也变得难以集中。

另一种表现是，有些学生知识掌握不足，又希望能在考试中获得好的成绩，出现了现实与理想的差距，这种不匹配导致产生考试焦虑。有些学生学习成绩不错，但过度地重视考试结果，这种想法限制了大脑的思维，影响大脑功能等等。

面对这种情况，王芳老师表示，家长要告诉孩子，不要给自己制定过高的目标，“跳一跳”能够得着的目标是最合理的目标，目标过高不容易实现会产生焦虑心理，目标过低又不能激发学习动力。 同时要让孩子有积极的心理暗示。把考试正常化，告诉孩子考试不会决定你的人生，未来的路有很多可能，减轻心理包袱。此外，帮助孩子制定复习计划，按照自己的学习节奏每天完成学习任务。

最后，要让孩子学会表达情绪。压抑焦虑和担心的情绪，效果往往适得其反，告诉孩子通过恰当的方式表达情绪，能够帮助我们“驯服”自己的大脑，重获对于情绪的控制力。

可以让孩子做一些放松练习，听冥想音乐、想象放松、肌肉放松、腹式呼吸等。

要进行脱敏练习，让孩子平躺在床上，做几个腹式呼吸，放松身体，设想自己自信满满地走进考场，坐下来等待监考老师发考卷，镇定自如地答题，周围很安静，最终圆满地完成考试。熟悉考试流程和考试场景，增加掌控感，仔细体会那份平静和控制的感觉，减少焦虑，每天做一遍练习。

在睡眠和饮食方面，让孩子每天摄入足够的营养物质，保证充足的睡眠时间，保证大脑的正常运转，多吃新鲜的水果和蔬菜，适量的肉食，少喝或不喝可乐等碳酸饮料。

文/本报记者 武文娟

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