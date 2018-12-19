关于蜂蜜，多的是你不知道的事

最近，有关北京同仁堂涉嫌回收蜂蜜的报道引发大家关注。报道中指出，这家百年老店回收了大量的临过期/已过期蜂蜜进入了原料库，有的标签也经过了修改。

虽然根据最新同仁堂的声明，这家企业确实是他们委托加工的生产单位，但是按照同仁堂的合同，这些临期、过期蜂蜜的回收只能用来喂蜜蜂，所以同仁堂不是直接责任人，而且这些蜂蜜也并没有流入市场……

让子弹再飞一会儿，我们呢，则可以聊聊蜂蜜这种食物本身的事儿。

蜂蜜会过期吗？

当然会过期！

蜂蜜的主要成分是糖，糖的作用跟盐的作用类似，能形成很高的渗透压，使得微生物几乎无法生长，就不易变质，可以在一定条件下存放很长的时间。所以，不需要添加防腐剂蜂蜜也可以存放较长时间。

但是，如果储存不当，蜂蜜同样可能变质。

蜂蜜的高渗环境让腐败微生物难以生存，但有一类叫做“嗜渗酵母”的微生物能顽强地在蜂蜜中存活下来。如果你将买回的蜂蜜打开后在存放时没有注意密封，时间久了还会逐渐吸收空气中的水分，蜂蜜就可能会变质。

实际上，蜂蜜也有保质期。按照我国食品安全标准（GB7718）的规定，除了10度以上的酒、醋、固态糖、盐和味精，其他所有食品都需要标注保质期！一般市面上看到的蜂蜜，货架期都制定的是两年左右。

过期了是否有害？

其实不一定

我们说的“过期”，通常指的是食品的“保质期”。

“保质期”其实只是厂家给消费者的食用口感和安全性最佳的承诺。从口感和安全性考虑，保质期内的食品当然是最好的，但在食品储存条件达标、包装完好、色香味没有发生变化的前提下，过期食品也是可以吃的。

过期的蜂蜜可能会因为嗜渗酵母发酵而发生变质等问题，但是，这样的蜂蜜通常只会产生轻微的酸味、酒味，并不影响食用安全性，吃吃也不会有害，就是会影响口感。实际上，如果保存完好，蜂蜜没有发酸刺鼻的味道以及冒泡等等现象，临近过期甚至过期一段时间仍然可以吃。

所以，临期和过期蜂蜜回收并不一定是坏事，扔掉也是资源浪费和环境负担，关键是回收后作何用。这也是目前监管机构正在调查的部分。

蜂蜜有什么营养？

主要是热量高

同仁堂的蜂蜜事件发生后，很多人非常担心。因为在很多人心目中，蜂蜜是营养佳品，民间也一直流传着蜂蜜美容养颜、抗癌等健康传说。

可事实上，完全没有必要盲目追捧蜂蜜。

蜂蜜是蜜蜂从植物的花中采得的花蜜，它的主要成分是糖，占到蜂蜜的80%以上，再除去百分之十几的水，其他成分不到1%，而这百分之一通常有一些维生素和矿物质，但是量实在是乏善可陈。所以，在从营养成分组成的角度来说，蜂蜜是一种热量高、营养高度单一的食品。

至于那些流传的蜂蜜的健康作用，目前其实也都没有足够的证据证明对人体有用。在很多研究里，蜂蜜的作用跟安慰剂差不多。总的来说，蜂蜜并没有特殊的营养，那些“保健功能”都是镜花水月，而且，多吃蜂蜜还要面临长胖的困扰。

土蜂蜜更健康？

有可能更危险

还有很多人认为真正的蜂蜜是纯天然的产品，市场上还有不少“野生”或者“农家”生产的土蜂蜜，也有一大帮追捧者。到底是否有必要追求“无污染无加工”的土蜂蜜呢？

其实，即使土蜂蜜是纯粹的“天然产品”，也并不意味着“绝对安全”。

实际上，目前也根本不存在什么土蜂蜜。不论哪一种蜂蜜，都是从鲜花所产生的花蜜而酿成，本质都是一样的，营养价值并没有很大差异。

而且，即使是土蜂蜜，也可能是有毒的。因为有少数种类的蜂蜜就含有有毒成分。如果正好碰上一小批蜂蜜大量采集了这些植物的花粉，而蜂蜜未经处理，那么就可能有一定危险性。

比如，香港食物安全中心曾通告称，有消费者在国外购买了杜鹃花蜂蜜后中毒，原因是杜鹃花蜂蜜中天然的梫木毒素。前几年我国福建有19位村民食用野生蜂蜜引起中毒，导致3人死亡，原因就是误食了雷公藤蜂蜜。雷公藤的花粉含有不同的生物碱，而且毒性都颇大。所以，千万不可迷信什么土蜂蜜。

如何储存？

阴凉通风避光密封

任何一个产品的保质期，都有一定的储藏条件要求。蜂蜜储存主要应该注意两点：

一是，蜂蜜应当放在阴凉、通风、避光处保存。一般来说，储藏温度越高，同样一种食品的保质期越短。

二是，蜂蜜需要密封保存。蜂蜜特别怕吸潮，所以，保存蜂蜜时一定要注意密封保存，如果敞开放着肯定不能放很长时间。

文/阮光锋

（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）