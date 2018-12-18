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2018净菜行业发展论坛暨第三届中餐工业化创新发展论坛在京举办

2018年12月18日17:05 来源：人民网-人民健康网

16日，由中国食品工业（集团）有限公司主办的“2018净菜行业发展论坛暨第三届中餐工业化创新发展论坛”在北京举办。

大会现场 中国餐饮业中央厨房产业技术创新战略联盟供图

会上，农业农村部乡村产业发展司刘晓军在发言中指出，中国净菜行业发展，满足城乡促进一二三产的融合，促进农民持续增收，更有利于形成新型的消费方式。中国农业大学食品科学与营养工程学院院长胡小松指出，果蔬加工业是我国农产品加工业中具有国际竞争力的行业，也是我国食品工业重点发展的行业。

中国食品工业（集团）有限公司总经理蔡永峰认为：“净菜加工是中央厨房发展的重要板块，是加速餐饮业升级的重要推手，也是满足城乡居民消费升级的重要途径。发展净菜行业，有多重效益。”

会上，国家食品行业生产力中心项目组对净菜行业调研成果进行了汇报。北京市农林科学院蔬菜研究中心赵晓燕等专家就净菜行业现状、净菜加工技术与参会人员进行分享。北京工业大学崔铁宁教授从环境保护方面为净菜产业点赞，她指出：“净菜产业减少垃圾、降低回收处理成本，缓解了餐厨垃圾处理的使用效率，可提高农产品的附加值。”

据了解，此次论坛汇集净菜行业相关的权威机构、专业学者、优秀企业代表，旨在不断推动行业标准建立、找准行业痛点及亟待解决的问题，为净菜行业的发展指明道路。（韩雅菘）

(责编：李轶群、杨迪)


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