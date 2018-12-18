第十届《全国心肺运动理论与实践及慢病有效诊疗》学习班在京举办

12月15日，由中国医学科学院阜外医院、北京康复医学会共同主办的第十届《全国心肺运动理论与实践及慢病有效诊疗》学习班培训会在北京开班。

培训班由《整体整合生理学医学》新理论创立者／心肺运动、睡眠和运动康复治疗临床实践者孙兴国教授主讲，樊代明院士、高润霖院士、郭雷院士、孙燕院士、程书钧院士、陈君石院士等应邀授课，参加本次培训的学员近200人。

图为中国医学科学院阜外医院孙兴国教授

“医生要摒弃只对疾病不对人的观念，从慢病防治角度来讲，就是要探究整体临床和基础的结合，形成整体解决慢病的有效诊疗方案和整体的健康管理模式。”国家心血管病中心中国医学科学院阜外医院心肺功能主任、心内科主任医师、特聘教授孙兴国指出，整体整合医学从理论到实践已进入到一个新阶段，更重要的是探究如何落地，来实现慢病防治的有效解决方案。

据介绍，心肺运动试验是让病人静息一运动-恢复过程中连续动态记录以全导联心电图、血压、氧饱和度、氧耗量为核心的气体交换等循环、呼吸、代谢和神经体液等多系统的功能活动，是目前唯一的人体整体功能检测手段。

标准和规范化的心肺运动试验作为人体呼吸循环代谢神经等生理学功能整体测定，可以为呼吸循环代谢神经等多系统疾病的人体整体功能状态评价、健康管理、疾病诊断、鉴别诊断、病情评估、慢病运动康复治疗、治疗效果评估、病人管理和预后转归预测等方面提供科学的客观定量依据。

目前，对人体功能呼吸循环代谢多系统一体化整体调控理论、心肺运动规范化操作、精准个体化适度强度运动为核心的整体治疗方案用于慢病血糖脂压异常有效治疗、精准心脏康复和慢病整体预防与健康管理深入研究还存在不少盲区，需要加以深入研究和规范，以便更好地服务患者。

“病非人体素有之物，能得也能除。言病不能治者，未得其术也。”孙兴国表示，医学应该不分中西，希望学习班的学员能共同探索目前西方医学慢性病各个疾病各自为政难以治疗、难以治愈、难以痊愈的慢病落地模式、执行方式和实施办法等，为控制战胜和预防慢病而努力。

图为参会教授及学员合影

从2012年到2016年，北京协和医学院、重庆医科大学、中国医学科学院阜外医院等已经有了孙兴国教授开设的《整体整合生理学医学》专题讲座课程（选修），2017年已有5个医学院展开了专题讲座课程。2018年又添加“南京中医药大学整合医学学院”和“广州药科大学整合医药学院”开设专门必修课程。

学习班授课内容涵盖生命功能整体一体化调控-整体整合生理学医学新理论、心肺运动试验理论与实践和规范化操作、客观定量精准评估，指导制定私人订制精准个体化运动为核心整体方案与慢病血糖脂压异常有效诊疗、饮食管理、八段锦、抗阻、弹力带、健康管理及睡眠呼吸、心、肺功能测定等方面的临床实施。（王晓华）