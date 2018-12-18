我要把最好的情绪，留给最爱的人

我有段时间工作很忙，行程很赶，压力很大，绷得整个人铮铮作响。

白天上班时，我习惯性地将原始情绪经过PS美化处理后再输出示人，下班回到家，我终于可以解放天性做自己了。

当时的我，像座下水管道阻塞的城市，一场小雨就能水漫金山。配偶一句话说得不得我心，或是父母电话里唠叨几句，我就会来一场无中生有、以小见大的焦炙，常以情绪的平方回复家人。我以为的批评，实际上是发怒；我以为的沟通，实际上是挑衅。对待父母我还稍微克制，跟我配偶说话时，语调阴阳怪气，怒点屡创新低。

再一次加班加到很晚，回到家整个人都累软了，配偶给我递杯茶，我依旧怨声载道地诉说着自己在工作中的愤怒与委屈。我妈给我打电话，一听说我加班到那么晚才回家，又心疼又着急地劝我，钱没必要赚太多身体最重要之类的，不知哪句话把我彻底引爆，我语气差得像个肇事司机，顶了几句嘴不耐烦地挂断电话。

我配偶平时很包容我，那天他也忍不住了，严肃地说我，你把好脸色和高情商招待外人，把没耐心和差脾气虐待家人。

他醍醐灌顶的一番话让我觉得自己真没出息，配偶体谅包容我，爸妈宠爱心疼我，是因为我在他们心中是软肋啊，可现在我却变成攻击他们的刀剑。

人好像从婴儿时期就是这样，对陌生人规矩老实不敢造次，对照顾自己的人就哭闹折腾又打又抓，可能对熟悉的人更有安全感，但是长大后的我们已经不再是婴儿，别拿着没有安全感的蹩脚理由来伤害在乎自己的人。

从那天起，我开始高度重视在家里的情绪问题。

我一直觉得，坏情绪止于智者，这点对女人来说尤为重要。

你看生活中，倒霉的女人抱怨爱人在她遭遇磨难时无情地离她而去；你再看访谈里，顺遂的女人感谢家人在她艰难险恶时给予鼓励支持。为什么前者惨遭离弃，后者却被爱包围，原因当然是多重的，但当事人对家人的情绪表达方式是重要分水岭。

世界花样滑冰冠军“冰上蝴蝶”陈露的某段采访片段让我感触很深，她说有段时期，伤痛的折磨，与教练的矛盾，让她深陷低谷，那年大年三十晚上她赶回家，在大雪中等了两个小时都没打着车，后来好不容易坐上一辆，上车就忍不住地哭，登机后眼泪还在不停地流。

然而在飞机快降落的一瞬间，她立刻不哭了，她说：“我要以一个笑脸迎接家人。”

经历人在囧途的一程，以及人在囧境的一年，或许她见到家人心感喜悦，或许她不舍得让父母感染到压力，她选择把最好的情绪，留给最亲最爱的人。

坏情绪人人都会有，也需要发泄，可是这个烂皮球踢给谁都不好。

踢给陌生路人，你会有个素质低下、修养不佳的口碑评价；踢给朋友同事，你会有个难以相处、处处碰壁的人际关系；踢给配偶亲人，你会有个纷争不断、乌云笼罩的家庭氛围；只能踢给自己了，你这个生着闷气、咄咄逼己的打开方式，早晚把自己折腾出一种家不和万事不兴的体质。

我发现像我这样的独生女+急性子+要强狂，简直就是最受坏情绪青睐的寄主。这些年，我在与坏情绪斗智斗勇中，总结出以下两句话：

其实自己辛苦赚钱，不就是想让全家生活更好吗？

我要想方设法地对坏情绪节能减排，我要把最好的情绪留给最爱的人。（梁爽）