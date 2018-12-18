水果蔬菜不能相互替代

水果香味浓郁、酸甜可口，而蔬菜口感稍粗糙，吃起来也不是那么的美味，于是很多人认为，既然水果营养也很丰富， 那么干脆用吃水果来替代蔬菜好了。

吃水果真的能替代吃蔬菜，两者可以画等号吗？

营养学家解释：尽管蔬菜和水果在营养成分和保健作用方面有很多相似之处，但存在的差异也不容忽视。

比如大多数蔬菜，特别是那些深颜色的蔬菜，其中的膳食纤维、维生素、矿物质和植物化学物质的含量要优于水果，所以，水果可以在一定程度上补充蔬菜摄入的不足，但是不能代替蔬菜。

此外，水果中的有机酸，如苹果酸、柠檬酸等含量要比蔬菜丰富，并且水果中的芳香物质、香豆素等植物化学物质也是蔬菜所无可比拟的，而这些植物化学物质对人体健康非常有益。并且，绝大多数水果可以直接吃，一般情况下不需要加热，其营养成分不受烹调因素的影响，营养素损失也会少，这些都是水果优于蔬菜的地方，所以，蔬菜也是不能代替水果的。

基于上述原因，如果我们想让自己保持营养均衡，那就要蔬果、水果都适量地吃一些。

（摘自《工人日报》）