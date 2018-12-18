热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

水果蔬菜不能相互替代

2018年12月18日14:07 来源：广州日报

　　水果香味浓郁、酸甜可口，而蔬菜口感稍粗糙，吃起来也不是那么的美味，于是很多人认为，既然水果营养也很丰富， 那么干脆用吃水果来替代蔬菜好了。

　　吃水果真的能替代吃蔬菜，两者可以画等号吗？

　　营养学家解释：尽管蔬菜和水果在营养成分和保健作用方面有很多相似之处，但存在的差异也不容忽视。

　　比如大多数蔬菜，特别是那些深颜色的蔬菜，其中的膳食纤维、维生素、矿物质和植物化学物质的含量要优于水果，所以，水果可以在一定程度上补充蔬菜摄入的不足，但是不能代替蔬菜。

　　此外，水果中的有机酸，如苹果酸、柠檬酸等含量要比蔬菜丰富，并且水果中的芳香物质、香豆素等植物化学物质也是蔬菜所无可比拟的，而这些植物化学物质对人体健康非常有益。并且，绝大多数水果可以直接吃，一般情况下不需要加热，其营养成分不受烹调因素的影响，营养素损失也会少，这些都是水果优于蔬菜的地方，所以，蔬菜也是不能代替水果的。

　　基于上述原因，如果我们想让自己保持营养均衡，那就要蔬果、水果都适量地吃一些。

　　（摘自《工人日报》）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn