3杯米酒下肚10岁男孩心脏骤停！青少年饮酒危害别忽视

近日，家住广西玉林博白县双旺镇的10岁男孩小邓喝了3杯，约0.3公斤米酒后突然呕吐不止，当场晕倒在地，被送进了医院。经诊断，小邓身体表现出急性酒精中毒、心跳骤停、呼吸衰竭、吸入性肺炎、缺氧性脑疝、电解质紊乱等症状。主管医师叶医生介绍，小邓目前的病情不太乐观，还没有苏醒迹象，“如果迟迟醒不过来，则脑部很有可能已受到不可逆的永久损害，就像一个植物人，后期治疗费用难以估计。”

12岁以上青少年酗酒率达15%

据中国疾病预防控制中心2013年~2014年对六个城市青少年饮酒状况的调查显示，12岁以上中学生的曾饮酒率高达51%，醉酒率为15%。在缺乏有效管控的状况下，这几年数据可能还有攀升。

更严重的问题在于，对于青少年喝酒的危害性，父母、学校以及社会各层面的重视程度远远不够。事实上，青少年饮酒对身体的危害不亚于吸烟。世界卫生组织在2001年《全球状态报告：酒精和年轻人》中指出，青少年过早饮酒对肝脏、骨骼、生长和内分泌会产生不利影响;饮酒的青少年更易发生烟草使用、其他药物滥用和危险性行为。

酒精中毒怎么急救？

北京市急救中心急救专家贾大成指出，由于饮酒过量，导致中枢神经系统及呼吸循环系统功能紊乱，严重者可因呼吸中枢麻痹而死亡。急性酒精中毒的表现可分为兴奋期、共济失调期、昏迷期，可导致急性胃黏膜损伤，甚至诱发急性胰腺炎、急性肝坏死等。

当急性纠正中毒处于兴奋期和共济失调期时，可以催吐，以减少机体对酒精的吸收，并减轻不适感，也可以吃梨、橘子、西瓜、萝卜等解酒。当处于昏迷期时，应采取“稳定侧卧位”，以防因呕吐造成窒息。这个时候不能催吐或口服洗胃，以免导致窒息。及时拨打急救电话。

③新闻夜航:10岁男孩心脏骤停，恐成植物人!类似不幸已经不是第一次，曾有2岁男孩因此身亡，3人被批捕!