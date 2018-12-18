热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

一三五跳绳法，轻松健身

2018年12月18日09:01 来源：人民网-生命时报

受访专家：西安体育学院运动医学教研室教授 苟 波

锻炼其实不需要大块时间，每天不到10分钟、效果相当于跑步半小时的“一三五”跳绳法，就能达到很好的健身效果。西安体育学院运动医学教研室教授苟波给大家介绍了具体方法。

“一”是1分钟，即简单热身后，用自己尽可能快的速度跳绳1分钟； “三”指30秒，迅速跳1分钟后休息30秒，然后再重复；“五”指重复5次，这样相当于每天用较高强度锻炼5分钟。

研究显示，用每分钟跳140次的速度跳5分钟，其效果相当于跑步半小时，是一种耗时少、耗能大的锻炼方式，同时还能避免因长时间跑步造成的膝、踝关节负担过大。跳绳对心肺功能有良好的促进作用，对改善身体协调性、减肥等也很有帮助，同时提高下肢肌肉力量，使形体健美而敏捷。对上班族来说，跳绳还可缓解腰酸背痛。

苟波提醒，跳绳者需注意几点：

1.跳绳前做好热身运动，跳绳后做些放松活动。应穿质地软、重量轻的鞋子，鞋底要有一定厚度且相对柔软。2.建议开始锻炼时，采用单摇跳法，双脚同时起落。跳跃不需太高，以免关节劳损。3.跳绳过程中应保持身体适度放松，脚尖和脚跟协调用力，防止扭伤。4.饭前和饭后1小时内不建议剧烈运动。跳绳最佳时间段是下午3点到晚上8点。5.建议每周跳绳4~6次。（记者 董长喜）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn