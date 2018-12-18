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榨菜为啥受欢迎

中南大学湘雅医院营养科副主任医师 刘菊英

2018年12月18日08:58 来源：人民网-生命时报

说到开胃小菜，榨菜肯定榜上有名。然而，这个国民小菜的营养价值如何，怎样吃更健康呢？

制作榨菜的原料是青菜头，有的地方也叫青芥疙瘩，是常见的一种蔬菜。新鲜菜头在盐脱水或风脱水过程中，含盐量需要控制在11%~14%，才能达到抑制有害微生物和保持脆度的目的。榨菜属于腌制食物，但也有一定的营养价值，比如含有一定量的膳食纤维以及多种矿物质等。尤其值得一提的是，其味道鲜美，有助开胃增加食欲，可谓“天然增鲜剂”，尤其适合节假日吃油腻食物太多、感冒发烧胃口不佳的人食用。榨菜可以单独食用，也可以作为炒菜和煮汤的配菜，尤其适合做饺子、包子等面食的馅料。下面给大家推荐一款用榨菜制作的美食——榨菜蛋汤。

食材：榨菜，鸡蛋，葱。做法：1.将现成的榨菜拆开倒出洗净；2.将鸡蛋打成蛋花备用；3.葱切成葱花；4.水开后倒入榨菜煮开片刻后，再打入蛋花，待蛋花成型后即可撒葱花出锅了。榨菜短时间水煮即可，保持其爽脆。因为榨菜本身含有一定量的盐，所以烹调时无需再加盐

需要提醒的是，榨菜吃起来虽然美味便利，但是毕竟属于腌制类食品，含盐量较高不宜多吃。

(责编：李轶群、杨迪)


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