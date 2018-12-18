哪些食物改善皮肤干燥

入冬以来，室外风大，室内温度高，很多人被皮肤干燥困扰。除了选择合适的护肤品，吃对食物也有助缓解皮肤干燥。

富含维生素A食物。维生素A为上皮组织的合成和修复所必需，如果它严重不足，皮肤和黏膜的抵抗力就会降低，黏膜免疫功能也会下降。维生素A缺乏表现为表皮干燥而角质化，毛囊突起，皮肤摸起来粗糙而扎手，甚至眼睛也会发干。维生素A是脂溶性维生素，存在于肝脏、肾脏以及富含脂肪的海鱼中。中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅告诉《生命时报》记者，β胡萝卜素可在人体内转化为维生素A，利于皮肤的恢复。富含这类营养素的食物有橙黄的蔬菜，比如胡萝卜、南瓜等，以及深绿色蔬菜，例如菠菜、芥蓝、小油菜等。

富含维生素B2食物。维生素B2参与机体新陈代谢，对于维护皮肤黏膜等有辅助作用。如果缺少这种维生素，会诱发唇炎、口角炎、鼻及脸部的脂溢性皮炎、男性阴囊炎等。维生素B2广泛存在于奶类、蛋类、各种肉类、动物内脏、谷类、蔬菜和水果等食物中。由于粮谷类食物中的维生素B2主要分布在谷皮和胚芽中，因此加工不宜过于精细。

富含维生素C的果蔬。维生素C可以清除自由基，帮助人体更好地吸收食物中的铁元素，并在体内参与胶原蛋白的合成，对于提升肤色和维护皮肤的娇嫩有着不可或缺的作用。平时吃一些鲜枣、甜椒、猕猴桃和西兰花等有利于维生素C的补充。

富含果糖食物。果糖为亲水物质，相比于纯水，含有少量果糖的水可以延缓水吸收速度，从而使身体更好留住水。水果中含有不少果糖，比如葡萄、梨、香蕉、柿子等。此外，蜂蜜中也含有大量果糖，皮肤干燥的人可以常喝蜂蜜水。

富含优质油脂的食物。适量的优质脂肪能够让皮肤保持柔嫩光滑。摄入坚果和籽类物质可以给身体补充这类油脂，比如核桃、芝麻酱等。需要提醒的是，这类食物不能吃太多，以免带来发胖风险。

当然有些食物是皮肤“不喜欢”的，对于维持皮肤健康没有任何帮助，比如高升糖指数的食物，如含糖饮料；含反式脂肪酸的食物，如爆米花、膨化食物、蛋糕等。这些食物不仅可能会使皮肤发炎，还会增加体内血糖的负担。（实习记者 李 爽）