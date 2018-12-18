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肠胃吸收差 大脑变迷糊

吃太少伤胃还伤脑

美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校食品科学博士 刘宣伯

2018年12月18日08:55 来源：人民网-生命时报

“少吃是长寿的秘诀”“节食减肥速度快”……近年来，少食的饮食理念开始流行。然而，这样的饮食方式真的健康吗？

对于经常吃太饱的人来说，适当少吃确实有助减肥，对健康也有积极影响。然而，对于饮食正常或者本来就瘦弱的人来说，如果再减少太多食量，反而对健康带来一系列不良影响。第一，导致营养不良，胃酸分泌下降，进而导致胃功能性损伤，从而影响人体健康。第二，引发便秘，这是因为肠道需要食物来刺激促进排便，如果吃得不够多，粪便没有足够的原料，当然排不出来。第三，导致人体组织能量缺乏，进而导致吸收功能受损，影响营养物质的传递和利用。

除了肠胃功能受损，长期营养不良还会导致大脑损伤。研究表明，足够的营养是脑部发育的关键。其中，葡萄糖是大脑唯一的能量来源。葡萄糖供给充分，大脑能源就有保证，人体就会精力充沛，思维活跃。很多人为了减肥减少主食的摄入量，导致体内血糖浓度过低，出现头晕迷糊、无法集中注意力等情况。值得提醒的是，这种方法没有长期的减重效果，且可能带来肌肉流失、身体疲劳、抵抗力下降等负面作用。

所以，不要认为节食是通往减肥和长寿的捷径。为了身体健康，不推荐大家节食，如果有控制体重的需要，可以适量减少饭量，但仍要保持“七分饱”：胃里面还没有觉得满，但对食物的热情已经有所下降，主动进食速度也明显变慢。习惯性地还想多吃，但如果撤走食物，换个话题，很快就会忘记吃了。

(责编：李轶群、杨迪)


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