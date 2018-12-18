五个法则养出“心理强大娃”

如今，孩子们越来越高、越来越壮，心理却越来越脆弱。近期，美国科学杂志《今日心理学》刊文，给出了养育具有强大心理孩子的5个法则。

身体和心理健康同等重要。大多数家长会告诉孩子要刷牙、多吃蔬菜、多运动，却很少谈及心理健康的重要性。家长要把培养孩子强大内心作为重要任务，全家人一起进行心理素质训练，谈论心理强大的好处，必要时可以请心理专家指导。

谈论情绪感受。研究显示，六成大学生表示已经从学业上做好入学准备，但心理、情绪上并没有。多数大学生希望，家长能教导他们如何应对不良情绪，比如失望、焦虑和孤独感。除了愤怒和兴奋，家长很少在孩子面前袒露情绪。结果，孩子不知道如何识别各种情绪，缺乏应对情绪的技巧。家长不妨在日常对话中加入一些表达情绪的词语，告诉孩子自己的感受，帮其识别情绪，并积极健康地管理情绪。

教会孩子现实地思考。当孩子表示自我怀疑、自责、悲观时，家长应教育他们以不同角度看问题，冷静思考后再解决问题。比如，家长可以告诉孩子自己的想法：“演讲前，我总有各种担心，不过可以给自己一些积极的心理暗示，我做好准备了，只要尽力，一定会发挥得很好。”

采取积极行动，做表率。家长要告诉孩子，他们的行为会改变坏情绪和感受。如果今天在学校不顺心，回家后可以做一些事情让自己感觉好起来。家长也要给孩子做表率，比如可以说：“我感觉有些累，但为全家人做晚餐让我特别有成就感。”

遇事不代劳，一起想办法。不少家长喜欢帮孩子解决问题，但成长不可能一帆风顺，需要大量机会培养解决问题的技巧和能力。当孩子遇到问题时，家长要克制帮其解决的念头，并鼓励孩子自己先想想该怎么办，然后一起探讨，找到最好的解决方式。(李悦康 编译)