腰肌劳损属于中医“腰痛”范畴，是由外感寒湿风热之邪或年老体衰、跌仆挫扭、劳力过度等原因，导致腰部失养，常因体位不当、劳累过度、天气变化等因素加重。

推荐一款缓解腰肌劳损的药酒：取黄豆150克、米酒300毫升，黄豆炒热后倒入米酒，加少许水煮成一碗汁液，一次喝完。每天一剂，一周左右就有明显效果。以睡前盐包热敷患处30分钟配合治疗，效果更佳。方中，黄豆为甘平之品，具有健脾宽中、润燥利湿、消炎解毒、排脓止痛、益气的功效，对于脾胃虚弱、湿痹拘挛、水肿、小便不利具有良好的疗效。肌肉与脾脏密切相关，《黄帝内经》记载：“脾主运化水谷之精，以生养肌肉。”即脾脏运化营养物质，濡养肌肉，使其能够发挥正常功能。米酒性质温和，可活血补气、散结消瘀。《本草纲目》记载，米酒“行药势，杀百邪恶毒气，通血脉，厚肠胃，润皮肤，散湿气”。两者配合使用，利于祛除阻滞经脉的湿邪、瘀血，让腰部肌肉舒展，经脉气血畅通，疼痛自然减缓。食盐有清热解毒、凉血润燥的功效。《本草纲目》记载食盐能“定痛”，并且热敷能使局部皮肤温度升高，放松肌肉，改善血液循环，促进新陈代谢。将食盐热敷于腰部可起到散寒止痛的作用，还能软化体内酸性肿块。

患者平时应注意避免过度体力劳动、强力负重、久坐久站，纠正不良姿势，宜睡硬板软垫床；注意腰部保暖，避免睡在潮湿的地方，出汗或淋雨后及时更衣；积极参加体育活动，加强腰部锻炼，可练习八段锦“两手攀足固肾腰”，调和腰部经脉。