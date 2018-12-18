发热被称为“儿科第一证”，尤其以外感发热多见。中医学认为，小儿为稚阴稚阳之体，脏腑娇嫩，形体未充，冷暖不能自调，易受风寒、暑湿、燥火之邪侵袭，或时行疫毒易致发热。其发病前，常有气候骤变、冷暖失宜，或有与外感者接触史，临床表现除发热外，多兼有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏、恶寒、咳嗽和咽痛等。

《温病条辨·解儿难》中记载：“小儿肤薄神怯，经络脏腑嫩小，不耐三气发泄，邪之来也，势如奔马，其传变也，急如掣电。”小儿外感发热若治疗不及时，热扰心肝，易致惊厥、抽搐。目前，临床多用西药退热，虽然疗效较好，但副作用较多，而中药煎剂口感较差难以喂服，因此需要使用简、便、验、廉，且副作用相对较少的方法。

《素问·阴阳应象大论》中指出：“其有邪者，浸形以为汗，其在皮者，汗而发之。”外感以发汗为治疗原则，可采取药浴，借助中药药力和浴水温热的作用，使全身毛窍开放，腠理疏通，起到温经散寒、发汗退热的目的。《圣济总录》中记载：“治外者，由外以通内，膏熨蒸浴……藉以气达……”，中药浴治疗方法简便、毒副作用小、疗效可靠，并且小儿皮肤柔嫩，亲水性强，有利于药物渗透而发挥作用，既解决了小儿服药困难的问题，又可避免家长对退热药物使用不当而引起不良反应，易于在家庭中实施。

药浴疗法根据洗浴部位，可分为局部浴与全身浴。小儿外感发热以全身浴为好，即浸浴头项部以外全身其他部位，因药物接触面积大，浴液中的药物离子通过透皮吸收及皮肤黏膜扩散，促进全身血液和淋巴循环，加快人体新陈代谢，起到发汗透热作用。家长可在中医指导下选择桂枝、荆芥、防风、紫苏、生姜、川芎、柴胡、升麻、葛根等辛温发汗、祛风活血的中药，水温控制在38℃~40℃之间，每次泡浴20分钟左右，以皮肤微微发红为度，一日1~2次即可。泡浴后要避风，饮用温开水，并加衣盖被以助药力，患儿出汗要及时擦干。

需要注意，体温在38.5℃以下，可采用药浴物理降温，但38.5℃以上则要配合退烧药，并密切观察，若患儿出现呼吸急促、皮肤发疳、四肢冰凉，甚至抽搐等危急症状，要及时就医。另外，皮肤有皮疹、破损及过敏体质者，慎用或在医生指导下采取中药浴。