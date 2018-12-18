中医将人体内部与外界沟通的几个通道概括为“九窍”， 即两眼、两鼻孔、两耳、口、尿道、肛门。平时护好九窍， 不仅能对人体各器官及脏腑机能起到调节作用，还可延年益寿。

眼部保健。中医认为，目为肝之窍，为心之使，为血之宗，为五脏六腑精气所注之处。眼睛通过经络与内脏相联系，因此护好眼睛就是在保养五脏六腑。平时经常熨目，可缓解诸多眼部不适。具体方法：清晨起床，先将双手互相摩擦，然后熨目，反复3次后，再以食指、中指指腹轻轻按压眼球或眼眶四周。双手拇指按压太阳穴（耳廓前面，前额两侧，外眼角延长线的上方），同时，食指自内向外按压上下眼眶，再自内向外轻按眼球，如此反复3~5次。

鼻部保健。天气转冷，让鼻炎患者苦不堪言，除了正确治疗服药，建议每天用温水或浓度为0.9%的生理盐水清洗鼻子，自己洗或借助洗鼻器都可以。另外，每天可按摩鼻根、鼻梁、鼻周穴位、面颊和颈枕等部位，以疏通经络，通利鼻窍，增强鼻部抗病能力。具体方法：将双手鱼际肌（手掌正面拇指根部，下至掌跟，伸开手掌时明显突起的部位）摩擦至发热，贴于鼻梁两侧，双手食指自鼻根至鼻翼两侧的迎香穴反复按压摩擦至局部发热为度。再由印堂穴（眉心正中）向太阳穴推按至发热，也可用手掌心按摩面部及颈后、枕部皮肤，每次10~15分钟。

耳部保健。《黄帝内经·灵枢·口问》中记载：“耳者，宗脉之所聚也。”耳朵上布满穴位，与人体的五脏六腑以及气血经脉都有着十分密切的联系。所以，平时多按揉耳周穴位，非常有助于耳部健康。具体方法：双耳前部从上到下分别有耳门穴、听宫穴、听会穴，可每天用双手食指自上向下揉压耳前三穴，感觉酸胀即可，每次1~3分钟，有开窍聪耳和通络活血功效。捻耳轮：食指和拇指由上到下同时捻揉耳垂和耳轮1~3分钟，直到两耳发热为止。鸣天鼓有助预防耳鸣，具体方法：两手掌心按两耳外耳道，两手食指、中指和无名指分别轻轻敲击脑后枕骨，每次30下左右，一日2次。

口部保健。口腔、咽部最容易受外界环境影响，要注意避免烟酒、辛辣食物、异味和冷空气刺激，在寒冷的冬季和雾霾天要戴口罩出门。

另外，按摩颈部三个穴位可在一定程度上预防慢性咽炎。廉泉穴，位于下巴顶端再往内侧2厘米，用拇指指面按揉，手法轻柔，有酸胀感为佳。人迎穴，位于喉结两侧旁开2厘米处，用食指与中指指腹同时按揉两侧人迎穴，手法轻柔，有酸胀感为佳。天突穴，胸骨上窝凹陷处，用中指指端按揉，手法要轻柔。每天分别按揉以上穴位2~3次，每次3~5分钟即可。

尿道和肛门保健。尿道和肛门“二阴”最隐蔽也最容易被大家忽视，所以日常必须加强这两处的保健。提肾缩穴法是传统养生手段，可促进阴阳之气循环。具体方法：取站位，全身放松，吸气时小腹内收，肛门上提（如忍大便状），会阴随之上提内吸，呼气时腹部隆起，将会阴、肛门放松，一呼一吸完成一次，每日可做若干次。