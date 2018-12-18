气温降至零下，心脏病高发

眼下正是隆冬时节，防寒保暖很重要。瑞典科学家的一项最新研究发现，寒冷的天气容易引发心脏病。

瑞典隆德大学研究人员对1998~2013年瑞典全国天气情况和心脏病发病率进行了对比分析，研究样本涵盖了27.4万名50~89岁瑞典人。结果发现，冬季心脏病高发，尤其是当气温降至零度以下时，心脏病发作的概率会增长10%，而入春后气温回升到3~4摄氏度时，发病率开始下降。

隆德大学研究员戴维·厄尔林教授表示，在各种气候条件中，气温低、大气压低、强风和日照时间短这几个因素都与心脏病相关，其中关联性最强的便是低温，其原因主要有四点：1.寒冷的天气导致血管变得狭窄，限制心脏的氧气供应。2.冬天是感冒和流感多发时期，身体虚弱的人也更容易遭受心脏病的侵袭。3.天气一冷，人们就不愿意活动，但与此同时，低温环境却增加了人们对高脂肪食物的需求，吃得多、动得少也会让人们的身体变差。4.冬季日照量减少，人体接收维生素D量不足，这也会升高心脏病发作率。

厄尔林教授建议，高危人群可以通过服用一些舒张血管的药物来缓解寒冷天气对心脏的负面影响。（王晓雄）