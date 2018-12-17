人民网北京12月17日电 17日，第十三届人民企业社会责任奖颁奖盛典在人民日报社国际报告厅举办。本届评选以“改革开放40年 不忘初心再出发”为主题，设置“年度企业奖”、“年度人物奖”、“绿色发展奖”、“年度扶贫奖”、“年度案例奖”、“改革先锋奖”六大奖项。深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司获第十三届人民企业社会责任奖年度案例奖。

获奖理由如下：

迈瑞医疗向红十字会、学校、景区、机场、火车站等单位累计捐赠AED（自动体外除颤仪）约1000余台，价值约合4000万元人民币。并通过积极参与急救培训和红十字会活动，不遗余力地为全民进行急救宣传和培训，普及急救意识、提升急救技能，仅2018年，累计培训逾2万人。2018年，通过AED设备分别在杭州东站、上海理工大学、深圳地铁等公共场所成功挽救生命10余次。