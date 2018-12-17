肝是五脏六腑的“好兄弟” 养生要养肝

肝是五脏六腑的“好兄弟”

肝为五脏之一，具有主疏泄、藏血、排毒等功能。肝的这些功能是否正常不仅会影响到肝自身，也会影响到其他脏腑。这是因为人的身体是一个有机整体，身体中的五脏六腑、经络等均是构成整体的一部分。它们在人体中各司其职，彼此相互配合，维持身体健康和生命的正常活动。

如果将身体比作工厂中的机器的话，那么五脏六腑便是零部件，其中任何一个功能出现问题，均会影响到其他零部件的运转，进而影响整体功能的发挥。对此，清代的张志聪在《侣山堂类辩·草木不凋论》中说：“五脏之气，皆相贯通。”

脏腑之间的精气是相通的，为此必将“一荣俱荣，一损俱损”。其中任何一个脏腑的生理功能出现异常，均会出现连锁不良反应。为此，肝若是出现了健康问题，自然也会波及其他脏腑。

对肝进行呵护，增强其他脏腑器官的功能，不妨从滋肝阴、补肝血着手，尤其是中老年人，更应重视这一点。这是因为人到了中年，精血会日渐呈现出虚衰态势。比如有的人爬几层楼就气喘吁吁，有的人干点重活就浑身酸软，实际上就是精血不足的症状表现。精血不足则需要补，只有将精血补足，肝的各项生理功能相应增强，身体不适症才能得到改善。滋肝阴、补肝血，可以用下面的方法。

食用枸杞甲鱼羹

枸杞子30克，甲鱼500克，精盐适量，大葱半根，生姜一小块，醋适量。甲鱼宰杀去内脏切块，用开水焯一下；将枸杞子洗净切碎；生姜洗净，切片；大葱洗净，切成葱花。除葱花、精盐外，将上述准备好的原料一并放到沙锅中，煮1个小时左右再将葱花、精盐放入即可食用。

这道养生药膳有滋阴养血之功，阴虚潮热、血虚羸弱的患者可常食，对于改善体衰比较有益。

晨起敲胆经

具体方法为将双腿平放，用手握拳敲大腿两侧，每条腿敲2~3分钟。

注意敲胆经最好在早上进行，不宜在晚上。这是因为对胆经进行敲打，可振奋胆经的阳气。中医认为阳气主升、主动，若是晚上对胆经进行敲打，会不利于睡眠。

那么，敲胆经为什么也能达到养肝护肝的目的呢？这是因为肝胆互为表里，肝的疏泄功能正常，才能保证胆汁的贮存和排泄功能正常；胆汁排泄通畅，肝才能发挥其疏泄。所以，成语里有“肝胆相照”一说。很多现代病都与晚睡晚起耗伤了肝胆的阳气有关。

从中医的角度来看，胆非常重要，因为“十一脏腑取决于胆”。养生应从养肝胆开始。在日常生活中滋肝阴、养肝血除了注重食疗、坚持按摩外，还应注意一定要多饮水。经常饮水有助于促进血液循环，促进新陈代谢，促进胆汁的分泌。这有利于促进消化、加快废物的排除，可减轻毒素对肝的侵袭，增强肝的活力。