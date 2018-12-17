养胃健脾 推荐栗子燕麦炖排骨

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：养胃健脾，补肾强筋

推荐人群：一般人群，糖尿病人亦可适量食用

材料：栗子肉50g、燕麦50g、红豆25g、排骨150g、生姜适量（2人量）。

烹调方法：栗子去壳去皮（栗子肉表面的绒毛皮可用开水泡发后去除），燕麦米、红豆洗净（可提前用清水泡发1小时），排骨洗净切块并汆水去掉血污，在炖盅加入800ml清水，将以上食物全部放入炖盅，武火炖开后改文火继续炖1小时，最后调味食用。

汤品点评：糖尿病的标准治疗包括五驾马车（饮食控制、运动疗法、药物治疗、血糖监测和糖尿病教育），饮食控制是基础。其实糖尿病人群只要饮食搭配合理，总能量给予控制，很多东西都是可以吃的。

板栗秋冬之际食用最佳，它具有养胃健脾、补肾强筋的功效，虽然含淀粉比较丰富，但少量食用，并将其淀粉含量纳入一餐的总热量以内，对于糖尿人群血糖不会有太大的影响（50g的栗子肉相当于25g的大米热量）；此汤加入燕麦、红豆等血糖负荷低的食材，糖尿病人群可以将其作为主食食用，再搭配适量蔬菜即可。