室内绿植多，皮肤更健康

英国科学家的一项新研究发现，在家中或办公室内养绿植不仅能美化环境，还有护肤、消炎等功效，有利身体健康。

英国雷丁大学和皇家园艺学会组成联合小组，对“饥渴”植物的养生护肤作用进行考察。他们发现，“饥渴”植物生长需要大量的水和阳光，它们吸入二氧化碳后释放氧气，并向周围空气中“喷发”水蒸气。这一过程改善了空气质量，使室内氧含量更高、空气更湿润，从而帮助人们减少皮肤和呼吸道干燥，降低呼吸道感染风险并防范流感病毒传播。研究人员对多种植物改善室内空气质量能力进行对比分析，发现白鹤芋和常春藤的效果最好。

英国皇家园艺学会专家蒂亚娜·布拉努沙博士说：“对许多老年人来说，每天有超过80%的时间都在家中度过，在室内多养一些植物是一种廉价易行的养生保健法。‘饥渴’植物的高蒸腾速率是改善室内空气的关键。它们需要大量的水才能生长良好，正是这一点相应地维持了室内空气湿度。”（林 帆）