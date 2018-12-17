打呼噜背后的健康隐患

睡觉打呼噜被许多人认为是睡得香的表现，我国文学作品中很早就有对打鼾的描述，如《水浒传》中有鲁智深在五台山时醉卧半山亭，鼾声如雷的描写。但是最近司机老刘开车连续两天打瞌睡，差点引发交通事故，意识到问题的严重性后来到医院就诊。老刘到医院后把事情来龙去脉讲了一遍，我赶紧问他日常睡眠情况。他说自己沾枕头就着，每天睡眠时间不少于8个小时，有时中午还补上一小觉。我又问他睡觉时打呼噜吗？老刘回复说：“老婆说我打呼噜吵人”。几天后，老刘的睡眠监测检查结果出来了，被确诊为重度睡眠呼吸暂停低通气综合征伴夜间重度低氧血症。也就是说，老刘睡觉打呼噜中有重度呼吸暂停，并且造成了重度的缺氧。

开车嗜睡原是如此

原来老刘开车嗜睡是因为夜间睡眠呼吸暂停，干扰了睡眠的连续性，同时伴随出现呼吸用力、呼吸困难、憋醒等症状，进而导致睡眠变浅、深睡眠缺乏，使睡觉不再具有消除疲劳、恢复体力的作用。因此像老刘这样伴有低氧血症的患者，会加重白天嗜睡的情况，如果白天开车，很可能会使注意力和反应能力下降，增加交通事故的风险。

睡眠呼吸暂停综合征患者驾车之所以具有高危险性，还源于发病的普遍性和公众对于此病较低的认知。调查显示，在六到七个人中就有一人患有此病，每五个司机中就有两个患有睡眠呼吸暂停综合征。美国国家睡眠协会调查发现，有近1/3的受访者曾在开车时打瞌睡，其中超过1/5的受访者曾因打瞌睡而发生车祸，所以睡眠呼吸暂停综合征司机在美国被称为高速公路上的“第一杀手”。

睡眠不适及时就诊

其实，中医学很早就关注睡眠疾病了，早在《诸病源候论·卷三十一》就有描述：“鼾眠者，眠里喉咽间有声也。人喉咙，气上下也，气血若调，虽寤寐不妨宣畅；气有不和，则冲击喉咽，而作声也。其有肥人眠作声者，但肥人气血沉厚，迫隘喉间，涩而不利亦作声。”《伤寒论·辨太阳病脉证并治》也有：“风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。”《伤寒论纲目·鼻燥口舌燥咽燥》载：“鼻息鼾睡者，风湿也。”由此可见，鼾症在中医学中由来已久，且有多种病因病机。现代医者多认为此病由痰凝湿聚所致，脾为生痰之源，肺为贮痰之器，肾的气化异常也可助生痰湿，所以肺脾肾三脏的功能异常是发生鼾症的主要病因，外感六淫之邪也可加重病情。

睡眠呼吸暂停综合征造成的交通安全隐患会带来严重的社会危害，因此，我们提醒每一位打鼾者，当出现鼾声大、打鼾频繁，睡眠过程中呼吸困难、用力喘气或呼吸暂停，甚至是被憋醒，白天感觉疲劳或嗜睡，尤其是无原因的长期嗜睡，有高血压病，且药物难以控制，超重或肥胖等症状时，一定要及时到医院就诊以防意外。（孙书臣）