正确应对和预防 小儿发热不用慌

许多家长对于小儿发热总是束手无策，即使一些很理智的父母，也不免会焦虑。由于受一些传统观念的影响，直到现在很多家长面对小儿发热时，都难以走出误区。如果能正确地认识小儿发热的原因、掌握正确的处理方法以及预防措施，相信许多家长遇到小儿发热，就会从容多了。

什么是发热

有些家长无意间摸着小儿身体发烫，甚至连体温都来不及测，就直奔医院。其实小儿发热有很多原因，比如哭闹时、吃饭后，外界温度过高、穿衣盖被过多、傍晚及夜间等等。还有就是一些感染因素，比如病毒或细菌感染。到底哪些才是真正意义上的发热呢？当小儿发热时要让其尽量保持平静，脱掉过多衣服，大约10分钟~20分钟后再测体温，如果体温恢复正常了，精神状态好，就不是病理性发热。如果体温仍然高，伴有精神举止、饮食睡眠、活动的改变，可能就是真正意义上的发热。正常小儿腋下体温为36℃～37℃，超过37.5℃以上可认为是发热。其实发热是人体的自我保护机制之一，是人体在调动免疫系统来对抗感染的过程中表现出来的一种症状。所以在一定程度上，小儿发热并不完全是坏事，太过积极地采取退热措施，反而可能不利于小儿康复。

小儿发热后怎么办

一旦确认小儿发热了，一些家长会不知所措，反复口服退热药甚至打针输液，担心发热会把大脑烧坏了，其实发热只是个症状，是不会把脑子烧坏的。我们需要重视引起发热的原因：细菌和病毒感染可能引起肺炎、脑炎或其他部位的损害。所以家长遇到小儿发热时，在控制高热的同时，要找医生看病，积极寻找病因，对症治疗。其实大部分感冒是病毒感染，是自限性疾病，其发生、发展、消退有个过程，一般5天～7天，不需要用抗菌药，除非伴有进食差、脱水症状，可以补充电解质，由医生决定是否使用抗病毒药物。如果是细菌感染，则需要在医生的指导下合理应用抗菌药进行“治本”治疗，只有治本，彻底制服了细菌后，发热才会消失。

家长需要做的退热方法首先是采用物理降温，但是以下方法是不正确的：1.用冰袋敷身体。这会让更多的热聚集在体内无法散出，严重的会导致高热惊厥，体表温度不能代表体内的温度，毛孔的收缩会让热气聚集在体内，导致手脚冰凉。2.用酒精擦全身。酒精是挥发性的液体，容易引起寒战导致体温再次升高；酒精过敏的风险有皮疹、瘙痒等；酒精能通过皮肤和呼吸道吸收，易引起酒精中毒，甚至可能诱发心律失常。正确方法是用75%的医用酒精兑一倍温水，将小毛巾浸泡后取出，擦洗病儿颈部、腋窝、大腿根、手足心等处各数分钟，不要擦胸、腹部等处，以免体温下降幅度过大。同一部位不可连续反复擦拭。3.发热捂汗。捂汗有年龄限制，如果水分补充不足，很容易造成脱水，不建议在家庭中使用。其实孩子发热了泡个温水澡是非常经济有效的物理降温方法。如果洗澡不便的话，用温水擦身也有利于散热退热。

如果腋温高于38.5℃时，可选择口服布洛芬、对乙酰氨基酚，也可使用小儿退热贴和小儿退热栓等退热药物。在持续高热不退情况下，可以考虑对乙酰氨基酚和布洛芬的交替使用。比如说对乙酰氨基酚用了2小时后热没退下来，而对乙酰氨基酚最小给药间隔是4小时，这时只能用布洛芬来交替用药。两药交替使用的时间间隔最少2小时。交替使用时，两药各自每天最多使用次数仍然是4次。如果腋温高于39℃时，要防止发生热性惊厥（意识丧失、眼球上翻、肌肉强直或痉挛抽搐），过高的体温可刺激大脑皮质，出现异常放电，引起热性惊厥。但仅有4%左右的小儿发生，而且一般在5分钟内会停止发作，并且不会造成永久性身体损害，但是下次发热时，有复发的可能，如果高热惊厥现象超过5分钟，应该立即去医院治疗。

发热的预防

1.冬春季是各种传染病的高发季节，不要带小儿出入公共场所等人员混杂的地方。

2.保持室内的空气流通，每天开窗2到3次，以确保室内空气新鲜。厨房内的油烟和室内的香烟都很容易让宝宝的抵抗力下降，染上疾病，因此要尽量避免。

3.记得定期按时带宝宝去打预防针，如果宝宝平素体质弱，要考虑接种流感疫苗、肺炎疫苗等。

4.坚持母乳喂养，及时添加鱼肝油，多晒太阳，这对增强呼吸系统黏膜抵抗疾病的能力都大有好处。

5.多补充水分和维生素C，多吃水果、蔬菜、汤汁，但注意不要一次吃得太多，已经发热时饮食应以清淡、易消化为原则。

（董艳 北京市昌平区中西医结合医院）

（与安安网联合发布）