核医芳华60载 砥砺逐梦再起航

60载砥砺奋进，一甲子凯歌高扬。

始建于1958年的南华大学附属南华医院前身为核工业415医院，经历一甲子时光淬炼，该院不仅成为区域地标，更以就医环境省内少见、市内一流，被一方百姓赞誉为“得天独厚的康乐寓所”。

近年来，该院以改革为纲，砥砺前行，创新发展，日益壮大成为占地380余亩，开放病床1800张，在湘南地区久享盛誉的集医疗、教学、科研、预防和康复于一体的国家三级甲等综合医院。

梳理历史才能展望未来，南华大学附属南华医院的发展始终与我国核事业的发展“骨肉相连”，与现代医学的脚步紧密跟随。时间的金线赋予医院一枚枚含金量十足的“勋章”，该院先后被评为全国“明明白白看病，百姓放心医院”、原卫生部认定的“爱婴医院”等数十项荣誉。医院所属核工业卫生学校是中央财政支持的紧缺型护理人才培训基地、国家重点中等职业学校……

荣载使命 开启征程

从职工医院到大型三甲综合性医院，支撑南华大学附属南华医院一次次华丽转身的“因子”是该院天然携带的护民“基因”和为民情怀。

20世纪50年代，我国原子能事业正处于蓬勃发展时期，中南地区各地质队、矿山和工厂在衡阳这座工业重镇相继建立，职工开山冶矿，工厂加工彻夜不休，一系列工作开展得如火如荼，呈现出一派热火朝天之势。为了支援新中国核事业，给中南地区职工及家属提供良好的医疗卫生保障，经原第二机械工业部批准，一所大型综合性医院应运而生，成为当时中南地区核工业系统成立最早、规模最大、服务半径最广、技术力量最为雄厚的职工医院，这就是南华大学附属南华医院的前身。

祖国一声令下，一批批来自上海、广州等地的专家放弃了优越舒适的工作生活环境，离开了繁华美丽的大都市，离开亲友，怀着服务祖国核事业的责任心和使命感陆续扎根衡阳，护佑一方百姓的生命安康和繁衍生息。

1959年2月，第二机械工业部（原核工业部前身）批准，医院命名为“衡阳医院”。

1964年1月，二机部十七局通知医院更名为“湖南415医院”。

1965年4月，南岳分院在衡山脚下建成，为苏联专家、核工业部中南309队提供高级疗养服务，并负责核工业部属中南地区、西南地区的硅肺病诊治。

1965年6月，根据核工业医药卫生事业的需要，经原二机部和教育部批准，湖南415医院附属护士学校（核工业卫生学校前身）正式创办，成为核工业卫生事业及中南地区护理人才培养的重要基地。

1984年，医院更名为“核工业415医院”，成为当时中南地区核工业系统成立最早、规模最大、服务半径最广、技术力量最为雄厚的职工医院。

2002年，医院由中国核工业集团移交给湖南省人民政府，更名为南华大学附属南华医院，成为南华大学直属型附属医院。秉承初心，继往开来，荣载新使命，开启新征程。

苦练内功 攻坚克难

奋进者从来不会躺在历史的功劳簿上止步不前。继承我国核工业先辈“不辱使命、攻坚克难”的勇气和毅力，南华大学附属南华医院人勇挑使命与担当，苦练内功，让医院发展步入迅跑“快车道”。

医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显，整体实力位居湘南一流，部分学科达到省内乃至国内一流水平。医院目前是湖南省神经科学学会副理事长单位，手足外科、神经内科等9个专业为湖南省医学会等省级学会专业委员会副主委单位，手外科、显微外科、骨科、骨伤科、烧伤整形外科、临床药学、放射介入医学、肝病专业、超声工程专业、疼痛科（针刀医学）、神经内科、蛇伤与蛇毒专业、手外科护理、介入治疗护理和肿瘤护理等17个专业为衡阳市市级专业委员会主委单位，急诊科是衡阳市医学会名誉主任委员单位。

医院还是国家首批核应急医学救援分队、全国老年健康急救一体化示范基地、湖南省神经退行性疾病临床研究中心、湖南省直创伤救治中心、卒中中心、胸痛中心、衡阳市危重新生儿救治中心、衡阳市手外科中心和衡阳市蛇伤中毒救治和培训基地。

性命之托重于泰山。重医德、精医术始终是几代南华医院人奉为终生的职业追求。建院之初，医院在矽肺及合并肺癌的诊治和矽肺结合并自发性气胸的临床研究方面达到国内先进水平；普外专家姚川汶率先在国内开展“门静脉高压症分流术疗法”；70年代医院成功抢救一例硝酸铀酰复合烧伤患者，收集了较为完整的尿铀排泄数据，填补了人体铀毒理学方面研究的空白，技术达到国际先进水平，获1978年全国科学大会奖；国内首创的“从槐米中提取芦丁新工艺”达到国际先进水平，获1978年湖南省科学大会奖；在国内首创“手术引流+Fu”治疗急性出血性坏死性胰腺炎，获核工业部科技进步三等奖；国内首创的“铀矿尘肺病理初步分析”获1986年核工业部科技进步三等奖。1997年，医院率先在湖南省建立首个手足外科专科，一举成为当时湖南省规模最大、实力最强的手外专业人才培养基地，赢得了业内同行和三湘人民的高度评价。

2014年，国家核应急医学救援分队落户医院，成为中南地区第一支国家核应急医学救援分队。该平台具备扎实的实施核事故环境下医学救援和快速处置相应行动的能力，重点承担快速、就近支援中南地区核应急现场医学救援任务，具体承担指导并协助一线救援力量现场医学救治、伤员转运、个人受照剂量的监（检）测，受照人员的心理评估与干预等任务，并根据需要担负跨区支援任务。

2018年8月2日，在湖南省进一步改善医疗服务行动暨医院能力建设推进会上，获得湖南省创伤中心建设试点医院授牌，成为湖南省首批创伤中心建设试点医院。9月11日，医院成为湖南省神经退行性疾病临床研究中心，标志着南华医院省级科研平台建设以及科研项目的申报取得新进展。

经过60载的刻苦钻研，南华医院已经形成了“院有重点、科有特色、人有专长、分科精细”的新格局。以手外科、显微外科、骨科、骨伤科、蛇伤中毒专科、介入血管外科、急诊科、心血管内科、神经内科、核医学科、消化内科等优势独具、特色突出的专科在省内乃至国内已达先进水平。尤其是挂牌为“衡阳市手外科中心”的手足外科，已发展成为湖南省规模最大、实力最强的手足外科中心之一。20年来，手足外科以开拓、务实、奋进、精益求精的精神谱写了敢为人先、不断创新的奋斗篇章，诠释了潜心躬耕、追求卓越的医学精神。

近5年来，医院先后成功开展新技术180余项，其中52项填补湖南省空白，10余项达到国内先进、省内领先水平；双手十指离断再植、高位复杂断肢一期腹部寄养二期再植等技术跃居国际先进水平，在寄养再植领域填补了一项国内外空白。近年来，医院在断肢再植领域取得了新的突破，成功攻克了高位断肢（远侧断肢合并大面积软组织缺损）腹部暂时性寄养二期再植难题，在寄养再植领域又一次填补了一项国内外空白。

此外，该院能够常规开展各类复杂手外伤及手部疾病治疗，复杂性断指断肢再植、足趾移植拇手指再造、手再造、各种复杂性创伤修复、臂丛神经及周围神经损伤显微修复、各种复杂手部畸形整复、各种晚期手功能重建等技术均达到了国内外先进水平。

该院还敏锐洞悉当地百姓的需求。医院于2006年率先在省内成立蛇伤中毒专科，科室目前是湖南省首批重点建设专科、中国毒理学会中毒与救治专业委员会副主任委员单位、湖南省医学会急诊医学专业委员会副主任委员单位、衡阳市医学会急诊医学专业委员会名誉主任委员单位、衡阳市中医药学会蛇伤与蛇毒专业委员会主委单位和衡阳市蛇伤与蛇毒救治培训基地。医院把现代医学技术与传统中医方法有机融合，总结提炼出了一套完整的中西医结合救治方法，并成功地运用于毒蛇咬伤的急救及并发症的处理，从“死神”手中挽救了许多中毒者的生命，每年救治蛇伤、农药、毒峰蜇伤等中毒病人2000多人次，其中蛇伤患者年均1000余人，收治病例数位居国内第一方阵，现已成为国内技术力量最雄厚、设备最全的蛇伤中毒专科之一、集医疗、教学、科研为一体的现代化、专业化、正规化的急救中心、蛇伤中毒救治中心。

科研教学的齐头并进更是为该院快速发展增添了“助燃气”。医院从1981年开始承担原衡阳医学院的临床实习带教任务。2000年成为湖南省普通高等医学院校临床教学基地。2003年开始承担南华大学临床医学本科大四学生的临床理论和见习教学任务，同时开始招收临床医学类研究生。医院获得多项南华大学教学成果奖，其中内科学、外科学和神经病学等为南华大学优秀课程。2018年，医院荣获第九届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛华中赛区特等奖、总决赛二等奖。

近5年，医院共培养硕士研究生120余名。在各类期刊上共发表论文768篇，其中核心168篇，SCI论文20余篇。获得各类课题近300项，其中国家自然科学基金7项，省部级课题200余项。拥有普外科重症胰腺炎基础与治疗、手外科研究、神经内科神经退行性疾病防治、消化内科肝硬化临床与基础、检验科临床转化中心等五个南华大学创新团队。

常怀担当 使命先行

“聚沙成塔，集腋成裘。”在南华大学附属南华医院人不懈的砥砺实践中，该院人才大树“枝繁叶茂”。据悉，该院现有职工1500余人，享受国务院特殊津贴专家15人；高级职称200余人；教授、副教授51人；硕士生导师31人；博士、硕士研究生200余人。100余名专家在中华医学会、中国医师协会、湖南省医学会、衡阳市医学会等各级学会担任主任委员、副主任委员和委员。

医院还拥有一大批代表世界先进水平的设备和仪器，包括湘南地区首台GE宝石能谱CT（全球最新、最全面的超高端CT）、螺旋CT、ECT、直线加速器、大型C臂机、蔡司高端手术显微镜、全自动生化分析仪、彩色多普勒B超、血管造影机、胃肠机等在内的各类各型现代高、精、尖诊疗设备。有干细胞实验室、动物显微外科实验室等多个临床医学实验室和临床研究所。

拥有雄厚的实力就有了为群众提供优质服务的底气，在该院管理者心中，如何将优质医疗资源辐射到更为广阔的范围内才是一家大型公立医院应有的使命与担当。为此，该院坚持服务一流战略，聚焦一流视野，积极开展医联体建设，与省内外多家医院深入开展技术合作，承担来自广东、江西、四川、云南、山西等地的学员进修任务，积极承办全国性的新技术学习班和国家级继续医学教育项目，致力于将南华医院品牌与技术的影响和优质医疗资源辐射全国。在人才培养上，聚焦国际视野，定期派送青年骨干赴美国哈佛大学、梅奥医学中心、加州大学戴维斯医疗中心、香港中文大学威尔士亲王医院、北京协和医院、复旦大学附属中山医院、中南大学湘雅医院等国内外顶尖医疗机构进修学习，在学科建设、人才建设、医院管理、技术协作领域开展多层次的学习与合作。

借助医改东风，医院在全省范围内积极开展医联体建设，与省内外多家医院深入开展技术合作，承担来自广东、江西、四川、云南、山西地的学员进修任务，积极承办全国性的新技术学习班和国家级继续医学教育项目，致力于将南华医院品牌与技术的影响和优质医疗资源辐射全国。

为了顺分级诊疗之势、应医疗机构之需求、系百姓之期盼，2018年11月，医院率先在华中地区成立首个蛇伤中毒专科联盟，覆盖湖南、四川、贵州、重庆等4省共26家医院，希望通过专科医联体的建设，搭建区域分级诊疗体系，实现蛇伤与蛇毒规范诊疗、人才培养、技术普及推广，实实在在提高各联盟单位诊治水平，减少致死率、致残率，将医改成果惠及于民。

心怀百姓 见微知著

医疗服务工作始终事关群众健康和民生福祉。

在医院服务方面，医院开设门诊预约诊疗中心，新增知名专家门诊、伤口造口护理门诊、简易门诊、专病门诊。在传统佳节及病友生日送去祝福、召开病友联谊会，让来院就诊的患者感受到医院的人文关怀。

在医院管理方面，引入“6S”精益管理（即清洁、清扫、整理、整顿、素养、安全）先进管理工具，从9月份开始在全院范围推行，仅仅通过近3个月的打造和深入推进，医院的就医环境、人文素养、精神面貌等实现了华丽蜕变。医院药品管理安全高效了，仪器物品摆放规范有序了，各类标识清晰明了，就医流程优化便捷了，医院文化建设个性凸显，医护人员的工作状态、精神面貌和科室环境得到了显著提升，广大干部职工团队意识、责任意识、服务意识明显增强，极大改善了就医环境、提升了工作效率、降低了运营成本，推动了医疗安全与医疗服务的整体提升，病友满意度也明显提高，为衡阳市树立“6S”精益管理标杆，同时，进一步提升“6S”精益管理内涵，进一步在“素养”和“安全”上下功夫，切实为广大患者提供优质、高效、满意的医疗服务，力争打造“五个一流”：一流的管理、一流的技术、一流的服务、一流的环境、一流的设施。

医疗卫生行风建设关系群众的健康服务质量、关系医院的生存发展、关系党和政府的形象。医院以创建“平安医院”、人民满意医院为主导，积极开展走群众路线教育活动，结合本院实际，对存在问题采取了相应措施，将行风工作纳入常态管理。

一是以开展“南华医院十佳名医、十佳医生”评选、开展“医院优秀党员”评选及廉政书画展等各种主题实践活动为载体加强行风建设，下力气整改，提高病友满意度；

二是向社会公布投诉电话，保持投诉、信访通畅，在承诺时间作出答复，保证患者合法利益得到维护；

三是实行《医疗服务价格》《常用药品价格和医疗耗材》公示制度。严格执行国家物价政策并在醒目处实行价格公示；

四是实行住院、门诊病人问卷调查和出院病人回访制度。每天安排志愿者征求病友及家属意见，对出院病人进行回访，将问卷调查测评出的患者满意度和意见、建议以书面形式反馈各科，督促科室落实整改。

作为全国明明白白看病百姓放心医院，南华医院在医德医风建设方面，确实摸索出了一套行之有效的管理办法。除认真落实《医疗机构从业人员行为规范》《行业作风建设“九不准”》等有关规定外，出台了《医院医德医风考评制度及考评办法》等。有专人负责门诊和住院患者满意度调查，使用了出院病人“回访系统”，确保每位病人在出院后的一个月内，都能得到及时的电话随访，每次随访都有记录、有统计、有比较。

“患者的需求大于一切。”在60年的发展历程中，这种为患者服务的意识已经融入南华大学附属南华医院人的“血液”中，为此，该院始终立足公立医院的公益性，秉承“厚德博爱 精业创新”的院训，发扬“事业高于一切、责任重于一切、严细融入一切、进取成就一切”的核工业精神，培养造就了罗道森、吴晋惠、黄君玉、陶荣安、邬立天、乌家美、邓万俊等一批在行业内有影响的名医，得到了三湘人民的高度肯定。

医院在抗击“非典”、抗震救灾等突发公共事件医疗救助、援津巴布韦、援疆等国际国内医疗定向帮扶等重大事件中勇于担当，多次受到各级政府的赞誉。多次承担重大事件、突发公共事件的应急救援工作，开通了卒中中心、胸痛中心、创伤救治中心、危重新生儿救治中心等多个救治“绿色通道”平台，已成为湘南地区及周边省市急诊急救的重要组成单位。同时，为加快卫生应急体系建设，打造空中紧急医疗救援“黄金一小时”，推进湖南省建立航空紧急救援网络，今年11月，医院正式开启直升机航空医疗救援服务，为社会大众提供院前急救、紧急医疗救援的航空医疗救援服务，急救直升机将常年停驻医院，为创伤、脑梗、心肌梗死等急性疾病患者打造“黄金一小时”救治圈。

2013年，中国第十三批援津巴布韦医疗队队长、医院急诊科专家邓立普教授带着重托，远渡重洋，为非洲带去了中国先进的医疗技术，架起了中非信任与友谊的桥梁，被当地百姓亲切地称作“来自东方的白求恩”，援非事迹被《光明日报》《湖南日报》等国内主流媒体竞相转载，好评如潮。

栉风沐雨忆峥嵘，砥砺前行看今朝。近年来，医院秉持着“诚信为本 患者至上”的服务理念，不断强化服务意识，提高服务质量，为社会提供安全、优质、满意的服务,在医院全面推行“6S”精益管理，医院环境园林化、病区管理家园化、优质服务温馨化。医院第三次党代会提出了“全国知名、省内一流”的发展目标和“开放、创新、奋进、法治、幸福”的发展愿景，绘就的蓝图、新门诊急诊医技住院综合大楼的投入使用，开启了南华大学附属南华医院发展的新篇章。

在新世纪逐梦“两个百年”和深化医改的进程当中，医院抢抓机遇，内抓管理强内涵，外树形象亮品牌，坚持“人才立院、科技强院、特色兴院、文化铸院”的办院方针，以党建统揽全局，在医疗、教学、科研、人才、文化和医院管理等六大战略上全面发力，致力于建设一个“开放、创新、奋进、法治、幸福”的南华医院，朝着“全国知名、省内一流”的目标昂首前进。