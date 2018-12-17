四川兴文5.7级地震16人受伤

记者16日从应急管理部获悉，针对当日四川省宜宾市兴文县发生的5.7级地震，应急管理部已启动Ⅳ级应急响应，并派出工作组赶赴震区指导救援救灾工作。

据应急管理部有关负责人介绍，截至16日17时30分，已接报有16人受伤，震中部分乡镇震感强烈，部分房屋出现裂缝，少量房屋倒塌，个别乡镇出现停电停气，个别道路因滑坡中断。当地消防救援力量已赶到震中开展搜救工作，另有5支地震救援队伍已完成集结，随时可赶赴现场。当地政府正全面开展灾情核查、抢险救灾、伤员救治等工作。

据中国地震台网测定，此次地震震中距离兴文县城约20千米，距宜宾市约70千米，距成都市约270千米，震中50千米范围内的人口密度约370人/平方千米。

记者从四川省地震局获悉，截至目前，震区通讯、交通基本正常，少数房屋出现拉裂、梭瓦等破坏现象，局部地区出现滚石现象。

据四川省地震预报研究中心主任、研究员杜方介绍，初步研判，兴文地震属主余型地震，烈度为7度，短期内发生更大地震的可能性不大，但存在发生4.5级左右强有感余震的可能。

四川省地震局已启动地震应急预案，决定实施3级应急响应，先期指派宜宾市防震减灾局派员赶赴兴文县现场调查震情灾情，组织专家分析会商，同时派出由副局长雷建成带队的30人现场工作组协同当地政府抗震救灾。

宜宾消防支队培训基地教导员顾乡在电话中告诉记者，消防部门发现个别地区出现了小规模山体垮塌，有一些农房有裂缝。

另据记者从交通部门获悉，目前宜叙古高速兴文段交通正常，未收到高速公路受损报告，进一步情况有待排查。泸渝高速、叙古、叙威三条在建高速公路项目，目前均未受到兴文地震影响。据新华社电