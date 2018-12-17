被偷拍的维权困境如何突破

在某些营销号眼里，这种在公共场合的偷拍行为，既可以带来可观的流量，又没啥大不了的严重后果。违法方式隐蔽，违法成本较低，助长了违法行为。

12月9日，大四女生任可可（化名）经朋友提醒发现，自己乘坐地铁时的场景被人偷拍并上传至网络，并配以“人丑胸不丑，拍完我就走”等侮辱性点评。任可可私信联系了视频发布者，要求对方删除视频，不料反而招来辱骂。无奈之下，任可可求助于其他网友，并在众人的帮助下，成功利用平台投诉机制使对方暂时性封号一个月。（12月16日《北京青年报》）

违法方式隐蔽，违法成本较低，助长了违法行为。打着街拍的幌子偷拍，受害者难以觉察，即使在网上传播后造成不良影响被受害者发现，视频发布者还可以拿“从其他网站转载”当挡箭牌；遇见较真儿的，就删除照片和视频后再偷拍别人。在某些营销号眼里，这种在公共场合的偷拍行为，既可以带来可观的流量，又没啥大不了的严重后果。

更关键的是，遭偷拍后敢于维权、坚持维权的受害者寥寥无几。有些营销号之所以如此嚣张，就是因为摸准了受害者维权无力的弱势心理。

自媒体不是法外之地，多管齐下加大治理正当其时。近期以来，自媒体种种乱象引发社会一致诟病，呼吁治理之声不绝于耳。而营销号擅自发布偷拍视频并配发低俗、猥琐文字只是自媒体乱象的一个注脚，理应在治理之列。赚取流量无可厚非，但前提是不能伤害他人和社会，不能逾越法治底线。“勿以恶小而为之”，在人人喊打的语境下，若某些营销号依旧不思悔改，只能自食其果。

具体而言，遏制公共场合偷拍和擅自发布偷拍视频乱象，应从提高自媒体违法成本、降低受害者维权成本上寻求突破口，相关部门督促平台方尽到审核义务、加强内容管理的同时，包括受害女性在内的社会大众要理直气壮地向这种侵权行为、低俗行为说不，让作恶者付出相应的代价。平台方不能止于短期内封号，还应加大曝光力度，让违法者的劣迹曝光在光天化日之下。

对受害女性而言，你越沉默、退缩，违法者越猖狂；拿起法律武器捍卫自身权益，不仅不丢人，反而能体现现代女性的权利意识和法治意识，受到社会的敬重。陈广江