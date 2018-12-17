同仁堂就“过期蜂蜜”公开致歉

近日，北京同仁堂蜂蜜的生产商被媒体曝光将大量过期、临期的蜂蜜进行回收并送入原料库。北京同仁堂股份有限公司昨天就此公开致歉，称涉及产品已全部封存。针对此事，北京同仁堂注册地的大兴区食药监管局已展开调查，如发现相关违法行为，将依法严肃查处。

根据江苏媒体曝光的视频，盐城金蜂公司将大量过期、临近过期的蜂蜜回收，企业宣称“退给蜂农养蜜蜂”，但实际回收的蜂蜜被倒入了大桶，送进了原料库。在涉事车间里，撕下来的标签被满满装在了几只蛇皮袋里，产品名称标注为北京同仁堂蜂蜜。当地市场监管局方面表示，涉事产品是北京同仁堂蜂业有限公司委托盐城金蜂食品科技有限公司进行生产的，北京同仁堂蜂业有限公司正是由北京同仁堂股份有限公司控股的子公司。

同仁堂昨天致歉称，在委托生产过程中公司存在监管不力和严重失察的责任，已通知盐城金蜂在调查期间暂停其受托加工生产活动，对所涉物料全部进行封存。北京同仁堂蜂业有限公司在公告中表示，经初步调查，由于现场监管不到位，存在对清理出的蜂蜜未明确标识的问题，尚未发现这些蜂蜜进入生产用原料库的情形，将进一步深入调查核实；对于更改标签日期的行为，经初步调查，则是由于2018年年初工厂搬迁，在不同生产地址的标签转换时对标签的管理和使用出现差错。据称，“所涉产品已全部封存，未流向市场，会在监管部门的监督下依法处理。”

虽然北京同仁堂方面表示相关产品并未流向市场，但监管部门并未采信其单方面说法。大兴区食药监管局方面明确表示，如发现北京企业从事或参与相关违法行为，将依法严肃查处。 北京市食品安全监管部门有关负责人也就此专门表示，涉事食品委托企业要对其委托生产的食品建立严格的食品安全管控制度，珍惜品牌荣誉，对消费者负责。

记者通过公开渠道查询发现，北京同仁堂蜂业有限公司是北京同仁堂股份有限公司直接持股51.29%的子公司，经营范围为加工蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉）、药用辅料（蜂蜡）等。在天猫“同仁堂蜂业官方旗舰店”上，显眼处标注了公司为“349年同仁堂旗下药用蜂产品专业公司”，在售商品中共有十多种蜂蜜产品，价格从几十元到200多元不等，同时还售卖蜂花粉和蜂蜜雪梨茶等，产品产地多数来自安徽芜湖和河北保定。

店铺首页推荐的一款“同仁堂蜂蜜农家自产蜂巢天然单花杨洋槐蜂蜜350g”产品，售价为139元，显示厂名就是涉事的“盐城金蜂食品科技有限公司”，目前产品已经下架。记者以顾客身份咨询商家下架原因，对方只称“暂时不能购买”。

中国农业大学食品科学与营养工程学院陈尚武教授介绍，蜂蜜在生产脱水环节如果加工不慎，有时会出现微生物过度生长的问题。涉事车间在回收倒蜜过程中，也极易发生蜂蜜二次污染问题。

同仁堂相关负责人称，过去北京同仁堂蜂业有限公司的蜂蜜产品基本是自己生产，但生产线已经外迁，新工厂尚未竣工，在这一过渡期内才开始委托盐城金蜂食品科技有限公司为其生产相关产品。这位负责人表示，同仁堂已经成立了内部调查组前往盐城自查，同仁堂方面也会积极配合各有关部门就此展开的调查。（记者 赵鹏 潘福达）