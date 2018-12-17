森林防火 紧绷安全这根弦

随着气候变暖和极端天气增多，全球正进入新一轮森林火灾高发期。特别是近几年，希腊、美国、加拿大等国相继发生历史罕见的森林大火。前不久美国加州的山火“坎普”，过火面积超过620平方公里，伤亡损失惨重。这些发生大火的国家，与我国北部林区纬度接近，植被、地形等条件也较为类似。目前，我国的森林火灾防控形势怎么样？记者进行了采访。

我国森林火灾次数、资源损失和人员伤亡较十年前大幅下降

国家统计局数据显示，2007年我国全年发生森林火灾9260起，2017年发生森林火灾3223起。“总体看，森林火灾的发生具有3—4年的准周期。近年来，我国森林防火形势稳定向好，森林火灾次数、资源损失和人员伤亡较十年前大幅下降，东北、西南等重点林区发生的较大以上规模火灾，基本上都在3天内得到有效控制，更没有造成像美国加州山火这样巨大的损失。”应急管理部森林消防局司令员徐平介绍。

森林火灾突发性强、破坏性大、危险性高，是全球发生最频繁、处置最困难的自然灾害之一。徐平认为，我国在森林火灾防控上具备一定优势：

预防扎实。“据统计，我国95%以上的森林火灾是人为因素引起的。林区防火紧要期内，一个烟头、一个火星就可能引发一场森林火灾，造成巨大损失。比如2017年内蒙古大兴安岭毕拉河林场‘5·2’大火，就是由于林区工人倾倒煤渣引发，几个小时就发展到上千公顷。”徐平说，目前我国各地出台了严管野外火源的规定，定期开展火灾隐患排查治理，建立火险分级响应机制，高火险期发布禁火令，加强防火宣传等，从源头上减少了火灾的发生。

动员快速。国家层面，我国有2.5万人的森林消防救援队伍，地方有10多万人的专业森林消防队伍和数十万人的兼职、群众灭火队。在中国消防协会森林防火专业委员会主任朴东赫看来，这种专群结合、常备力量和机动突击力量相结合的扑火力量体系，能在火灾发生时快速动员、形成合力，实现“打早打小打了”，及时将火灾消灭在初发阶段。对比之下，国外一些国家的森林消防人员虽然装备精良、训练有素，但分属多个部门甚至私营公司，缺乏统一调度指挥，动员效率不高，容易错过早期的最佳扑火时机。

组织高效。朴东赫介绍，我国森林火灾防控能形成“全国一盘棋”“协调一致”的组织指挥体系，各扑火力量在统一调度指挥下，快速明确任务分工，落实扑救责任。今年正式组建应急管理部，调整加强了国家森林草原防灭火指挥部的组织领导，进一步夯实了中央统一领导、地方分级负责、部门分工协作的组织指挥和责任体系，为森林草原防灭火工作提供了强大推动力。

森林火灾防控，装备技术显身手

森林火灾防控，防扎实、人给力，还需技帮忙。从最早几乎完全依靠人力扑火，到如今通过卫星遥感、无人机巡护、预测火险等级等多种科技手段综合应用，目前我国在森林火灾预防和救援上已有较为完善的体系装备，能帮助及时发现火警火情，尽可能在初发阶段就投入力量迅速扑灭。“火灾救援上，今年还引进了高效灭火剂，既可以直接用于灭火，也可以在避险逃生时使用，而且高效环保。再比如我们的装甲车和全地形车，主要用于在各种复杂地形载人、载装、载水快速到达火场，在扑救没有道路的原始林区森林火灾中发挥了重要作用。”徐平介绍。

“长期以来，国家一直在大力提升森林防火和救援装备的科技水平，但由于森林灭火的复杂性，很多先进技术很难在野外作业中应用，世界范围内也没有特别有效的技术和手段。因此，我们一方面积极引进新技术，一方面也在现有装备上革新拓展功能。”徐平说，比如给灭火直升机安装红外成像设备、图像传输设备等，实时获取火场信息，为各级指挥员正确决策、合理部署兵力提供科学详实的依据。

应急管理部森林消防局副司令员闫鹏说，我国的防火基础设施和灭火装备手段建设还可以进一步加强。比如，目前我国各重点林区取水点、停机坪、通信中继站等灭火保障设施还不够完善，国有林区平均路网密度仅为1.8米/公顷，向火场进行人员、装备、物资投送仍存在一定困难。

“下一步我们将着力提升森林草原火灾监测预警、火场通信、航空灭火、大型装备和个人防护装备等方面的能力水平。我们也正积极向国家建议，力争将新研制的AG600大型水陆两栖飞机引入森林火灾救援，它可以一次性载水12吨，有望在快速灭火中发挥攻坚克难的作用。”闫鹏说。

目前正处于秋冬季森林防火期，须继续夯实基础、提升能力

过去5年，我国共完成造林5.08亿亩，森林面积达到31.2亿亩，成为同期全球森林资源增长最多的国家。森林资源总量的不断增加，给火灾防控带来挑战。

“全面停止天然林商业性采伐后，林区林下的可燃物积累加快，大小兴安岭、长白山、滇北等大面积的原始林区，可燃物载量已经达到近20年峰值。”在徐平看来，美国加州山火频发，有全球气温升高的客观原因，也与森林管理不善、数十年来的朽木堆积无人清理有关，一旦起火就会强度很高，扑救难度很大。“这也警示我国，特别是北方一些重点林区，要抓住降雪前的有利时机，采取计划烧除、人工作业等方式，及时清理林内倒木和枯枝落叶等可燃物，以及林缘地带、沟塘河套的连片枯草，有效排除隐患。”徐平说。

目前，我国正处于秋冬季森林防火期，北方随着降雪来临，防火形势趋于缓解，南方特别是西南林区将逐步进入火灾高发期。闫鹏介绍，从气象因素看，秋冬季林区往往气候比较干燥、相对湿度小；从可燃物因素看，秋冬季林下可燃物载量大、含水率低、干燥易燃；从火源因素看，由于正值收获季节，农事用火频繁，入山采集、挖掘等搞副业的人员比较多，人为火源的隐患较为突出。

结合秋冬季森林防火实际，闫鹏认为，当前要加强形势研判，做好火险预警。森林防火、气象等部门要综合分析天气、林情、历史火灾情况等各种因素，科学预测各地区火险等级，及时发布预警信息。“黑龙江省在这方面做得比较好，每天都会通过短信平台提醒区域内的公众，严禁携带火种进入林区草原，同时提示报警电话。这种方式简捷快速、覆盖面广，确实非常有效。”

此外，要突出重点，加大野外火源管控力度，尤其要抓好农事用火、野外作业用火和节假日火源的管理；结合实际加强防火设施建设。“总体看，秋冬季林区是缺水的，而水源因素又是森林灭火的重要依托，因此，进入秋冬季防火期，要把加强水源建设作为一件大事，周密细致地勘察维护林区水源设施，高火险地区还应适当采取开设贮水池等方式预设水源，满足紧急情况下以水灭火的需要。”闫鹏说。

“枝繁叶茂一百年，化为灰烬一瞬间。”闫鹏认为，森林大火严重威胁人民生命财产安全，威胁生态环境和美丽中国建设，必须进一步完善机制、补齐短板、夯实基础、提升能力，避免小火酿成大灾。

《 人民日报 》（ 2018年12月17日 11 版）