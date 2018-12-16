茯苓是“中药八珍”之一   肠胃不好可以吃点

相传成吉思汗在中原作战的时候，小雨连绵不断地下了好几个月，大部分将士水土不服，染上了风湿病。眼看临城兵败，成吉思汗十分着急。后来有少数几个士兵因偶然服食了茯苓，风湿病得以痊愈。听说此事后，成吉思汗大喜，他急忙派人到盛产茯苓的罗田县运来大批茯苓给将士们吃，兵将们吃后风湿病好了起来。成吉思汗最后打赢了仗，茯苓治疗风湿病的神奇功效也被广为传诵。

茯苓有祛除风邪湿邪的作用，能健脾利湿，消除水肿。

现在，有的国家将茯苓作为海军常用药物及滋补品的原料，可见，茯苓祛湿的功效不仅被中国人认可，国外也是认可的。（摘编自《讲故事学中药》，山西科学技术出版社，张健编著）

山西中医药大学附属医院治未病中心主任陈燕清点评：茯苓自古被视为“中药八珍”之一，它的功效与作用十分多，将它与各种药物配伍，能够共同发挥独特功效，故而又有“四时神药”的美誉。

茯苓有利水渗湿，健脾和胃，宁心安神的作用。其性平和，味略甘甜，补而不滋腻，利而不伤津，可以治疗水肿尿少、脾虚食少、便溏泄泻、心神不安等。适宜体虚调理，平时脾胃不好、食欲不振、经常腹泻、长期忧郁思虑、四肢无力的老人可长期服食。

吃法多样，最简单的当属熬粥。可选些温性、平性的食材，如用具有补脾、生津、补肾作用的山药，与茯苓一同熬制米粥。也可以在制作米粥时，添加茯苓、薏仁、生姜等一同熬制。因为茯苓和薏仁具有健脾利湿的功效，而生姜可以温胃散寒。所以这款粥不仅助消化，对胃寒也有缓解作用。如果将茯苓和黑芝麻打成粉与面粉一起做成面条食用，还有养发乌发的效果。