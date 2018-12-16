拉开抽屉，看到里面满满当当的护肤品，觉得很有“安全感”；一种护肤品用惯了，便一直用坚决不换……这样的场景是不是很熟悉？然而，这样真的好吗？广州市皮肤病防治所激光理疗科副主任医师龚业青表示，肤质并非一成不变的，不同季节、时期的护肤重点及护肤品的选择最好根据自己的皮肤状态适时调整。她特别提醒，如果面部存在损伤，不建议直接使用妆字号护肤品。购买护肤品时一定要仔细鉴别，查看厂家、地址、批文等信息是否齐全。

了解肤质有助于选择护肤品

“知道自己的肤质有助于选择合适的护肤品。”龚业青介绍，根据皮肤油脂分泌状况和皮脂膜厚度不同，人的肤质一般可分为干性肤质、油性肤质、混合型肤质三大类。

拥有干性皮肤的人洗完脸感觉皮肤紧绷，尤其遇到空气湿度较低时，会觉得面部皮肤干燥，严重时甚至脱屑、干裂。除了面部干燥，有时身上也会表现出明显干燥。

油性皮肤对环境抵抗能力相对较强，一般表现出毛孔粗大、脸冒油光，甚至还会有油腻性痂。由于皮脂腺分泌旺盛，油性皮肤易出现增生、结节而表现出皮肤凹凸不平。

混合型肤质往往面部T区等皮脂腺分布比较旺盛的地方比较油腻，T区以外的区域皮肤比较干燥。

除了以上常规分型，还有一类皮肤有炎症的非健康肤质，如面部长期使用激素引起激素依赖性皮炎者，用了化妆品后引起化妆品皮炎的，此外还有本身有玫瑰痤 疮、特异性皮炎等人群。

龚业青解释，正常皮肤有皮脂膜存在，含有神经酰胺、透明质酸等，可以直接修复皮肤屏障。面部存在长期炎症者其皮肤屏障受到破坏，比如长时间使用激素而引起激素依赖性皮炎的患者，面部因血管扩张而出现潮红，皮肤比较敏感、干燥。

肤质并非一成不变

虽然大多数人的肤质会在很多年维持一个相对稳定的状态，但肤质也不是一成不变的，因此护肤品最好根据自己的皮肤状态适时调整。

龚业青进一步介绍，儿童期皮肤由于皮脂腺分泌不足一般偏干燥，青少年时期稍微油腻一些，到了一定年龄如60岁以后，随着激素水平下降，皮脂腺和汗腺功能逐渐萎缩，皮肤就开始变得干燥。因此，儿童和老年人尤其要注意皮肤保湿。

肤质的变化也受到季节变换的影响。春夏环境温度较高时，皮脂腺、汗腺功能更活跃，油脂、汗液分泌旺盛，在皮肤表面形成一层保护膜，起到保湿作用，此时应尽量使用清爽型护肤品，加强防晒，注重清洗。

到了秋冬季，外界环境温度低，空气也比较干燥，皮肤油脂分泌少，皮肤容易干，此时则要少一些清洗，少用碱性香皂，选用温和的清洗剂，加强皮肤保湿护理，用更滋润一些的护肤品。

龚业青支招，想准确了解自己的皮肤状态可到正规医院进行检测，依据经皮水分丢失、角质层含水量、皮脂含量、皮肤表面pH值等进行综合判定。

皮肤有伤 别敷“妆字号”面膜

“洁面是第一步。”龚业青强调，无论哪一种肤质，日常护肤都要首先做好清洁。

具体来说，干性皮肤最好选用温和一些的洗面乳、洗面凝胶进行清洁；油性、混合型皮肤建议用碱性稍强一些的洁面皂或泡沫洁面乳。

洁面后，皮肤的pH值在短时间内会有所改变，需要使用爽肤水等平衡水、喷雾等进行平衡，并做好保湿。

对于皮肤有炎症的人群，除了基础的保湿，还要有针对性地使用医学护肤品。所谓医学护肤品是指有一定功效的护肤品，也就是我们常说的“药妆”，一般需要去医学护肤品店或专业药店购买。

很多人觉得冬天日晒没那么严重，认为不必特别防晒。对此，龚业青特别提醒，一年四季都需要做好防晒。不过秋冬时可以选择SPF值相对低一些的防晒用品。

此外，不少人挤完痘痘直接敷面膜。龚业青表示，一般来说，如果面部存在损伤，不建议直接使用妆字号护肤品。

提醒：警惕“三无”护肤品

目前市面上护肤品种类繁多，让人眼花缭乱。龚业青提醒，购买护肤品时一定要仔细鉴别，查看厂家、地址、批文等信息是否齐全。

她接诊过不少带着护肤品前来咨询的患者，带来的护肤品包装上往往无厂家、无批文、无地址，只有“润肤膏”“美白膏”“痤疮膏”等字样，有些甚至是花“高价”购得。“像这样的情况就要小心了。”龚业青说，“三无”护肤品可能带菌或含有香精、荧光剂、防腐剂等添加剂，可能对皮肤造成炎症、过敏、灼伤等损伤，最后求美不得，反而要到医院寻求帮助。