北京同仁堂蜂业就媒体曝违规生产蜂蜜发《致歉声明》

人民网北京12月16日电 昨天晚上，江苏电视台城市频道《零距离》栏目播出了关于盐城金蜂食品科技有限公司涉嫌违规生产食品蜂蜜的相关报道，因报道中涉及同仁堂蜂蜜产品，北京同仁堂蜂业有限公司于今日发布《致歉声明》，以下为声明全文。

致歉声明

2018年12月15日晚，江苏电视台城市频道《零距离》栏目播出了关于盐城金蜂食品科技有限公司（下称盐城金蜂）涉嫌违规生产食品蜂蜜的相关报道，该报道涉及我公司产品，对此我公司高度重视，立即展开调查：

1.盐城金蜂是我公司食品蜂蜜的受托加工生产单位。

2.关于报道中提及的违规处理退货蜂蜜问题，我公司于2018年8月与盐城金蜂签订了退货处理的相关合同，在合同中明确规定从退货中“清理的蜂蜜只可用于养蜂基地进行喂养蜜蜂，不得做除此以外的任何用途”。经初步调查，由于我公司现场监管不到位，存在对清理出的蜂蜜未明确标识的问题，但尚未发现这些蜂蜜进入生产用原料库的情形，对此我公司将进一步深入调查核实。

3.对于报道中提及的更改标签日期的行为，经我公司初步调查，由于2018年年初工厂搬迁，在不同生产地址的标签转换时，对标签的管理和使用出现差错。所涉产品已全部封存，未流向市场，会在监管部门的监督下依法处理。

4.在委托生产过程中，我公司存在监管不力和严重失察的责任。我公司已通知盐城金蜂在调查期间暂停其受托加工生产活动，对所涉物料全部进行封存，并将全力配合上级公司和政府监管部门开展调查，若发现确有违法违规行为，我公司将追究责任、严肃处理。

在此，向所有消费者郑重致歉，感谢媒体的监督，我公司将实事求是，绝不隐瞒，如有进一步的调查结果，会及时向公众通报。

北京同仁堂蜂业有限公司

2018年12月16日

附：同仁堂官方致歉声明图