未来20年我国可预防这20项重大疾病和健康问题 糖尿病居首

12月14日，“未来20年我国可预防的重大疾病和健康问题研究”报告在京发布，该报告由中国工程院“全民健康与医药卫生事业发展战略研究”重大咨询项目《新型国家预防医学体系建立研究》课题组研究，研究成果对未来20年我国前20项可预防重大疾病和健康问题达成共识。这20项可预防重大疾病和健康问题包括：糖尿病，高血压，冠心病/心肌梗死，空气污染，肺癌，卒中，吸烟，病毒性肝炎，水污染，艾滋病，新发突发传染病，肝癌，老年痴呆，不健康饮食（高盐，高脂，少蔬菜水果等），抑郁症，道路交通伤害，农药、激素及抗生素等残留，超重肥胖，乳腺癌和肺结核。

发布会上，课题负责人中国工程院院士徐建国介绍了这项咨询课题开展的背景和最终取得的成果。这项以中国工程院医药卫生学部院士为主的中国健康领域顶级专家开展的咨询工作，经过两轮研究后，对未来20年我国前20项可预防重大疾病和健康问题达成共识。这20项可预防重大疾病和健康问题包括：糖尿病，高血压，冠心病/心肌梗死，空气污染，肺癌，卒中，吸烟，病毒性肝炎，水污染，艾滋病，新发突发传染病，肝癌，老年痴呆，不健康饮食（高盐，高脂，少蔬菜水果等），抑郁症，道路交通伤害，农药、激素及抗生素等残留，超重肥胖，乳腺癌和肺结核。其中，14项是慢性病及慢性病的危险因素，并且糖尿病、高血压、空气和水污染、吸烟、不健康饮食等主要危险因素大多排名靠前。

该研究选出的20项重大疾病和健康问题，不仅包含疾病的病因，而且包含病因的病因，预防越来越被重视，对于我国规划未来的公共卫生体系，确定疾病预防控制长远战略和方案，确定投入方向和重点，高效发挥其预防疾病和维护健康的功能具有重大的指导意义。

北京大学医学部公共卫生学院和临床研究所武阳丰代表课题组详细介绍了研究采用的方法，并对结果进行了讨论和解读。该研究采用了改良的德尔菲专家调查法，弥补了制定卫生政策时仅仅依赖卫生统计数据的不足。在向专家提供106项备选疾病和健康问题时，还允许专家自行添加5项自认为重要的疾病或健康问题。经过两轮咨询即有效地在参与专家中达成共识。这些专家分别来自公共卫生领域、临床医学领域、基础研究领域，且在相关领域具有较高的威望，保障了研究的均衡性和权威性。

根据2015年国家卫生统计年鉴数据，前20项可预防重大健康问题中所包含的疾病导致的死亡占总死亡的61%，说明专家意见有客观数据的支持；不过专家意见与统计数据在排序上又有不同，这主要是因为专家们不仅考虑了这些疾病和健康问题的重要性，还同时考虑它们的可预防性、干预可行性、文化适宜性以及成本等问题。这也恰恰说明，在制定政策时不应仅仅依据健康统计数据，还应纳入专家意见。（李轶群）