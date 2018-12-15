治理城市烟头乱象 该奖还是罚？

对于治理城市烟头乱象，该奖还是该罚？对此，专家称，单一奖励环卫工是不可取的，虽然奖励环卫工短期来看能起到维护市容、清理烟头的效果，而且效果“立竿见影”。但就长久效果来看，应该把奖励环卫工清扫烟头和从源头上处罚、教育扔烟头者两方面结合起来。

近日，安徽阜阳颍东区和四川乐山市上河街环卫所的两项“亮眼”举措，引发社会关注。自12月7日起，安徽阜阳颍东区城管局规定，以每斤30元的价格向环卫工人回收烟头，短短一周，回收烟头约195斤，发放奖励5850元。无独有偶，最近两周，四川乐山市上河街环卫所发动近百名环卫工人，捡拾了约100斤被乱丢、乱抛的烟头。

两组触目惊心的图片，也引发网友讨论。12月14日，颍东区城管局一位负责人告诉北京青年报记者，回收烟头，一方面调动环卫工人的积极性，另一方面意在提醒市民关注市容环境。上河街环卫所也是抱着同样的想法。但在实际工作中，环卫工人口头劝阻乱丢烟头者时，却常常被“怼”，被拖入“我们不扔，你们哪有工作”的诡辩之中。

事件

阜阳、乐山两地各捡烟头达百斤

12月初的一天早上8点多，安徽阜阳市颍东区刚下过雨，道路上残留着落叶和积水。几名环卫工人戴着帽子或顶着毛巾，躬身钻进了绿化带的灌木间隙里，细心寻找。除了日常清理垃圾，他们也在寻找烟头。

起因是当地城管局推出了一项新举措：从12月7日开始向环卫工人回收烟头，30元一斤。北青报记者从该局办公室负责人凌松军处得知，截至目前，当地一共集中回收了两次，回收烟头约195斤，发放了奖励5850元。“最多的一个（环卫工）班组，一次就回收了13.27斤烟头，大约得了400元。”回收来的烟头，当地会集中封存，及时送到垃圾填埋场，进行全程视频监控销毁。

几乎同一时间，四川乐山市上河街环卫所，也在当地发起一场“烟头革命”。12月14日，北青报记者联系到环卫所的管理员万红。据万红介绍，上河街环卫所辖区路面面积20.5万平方米。环卫所在辖区内每隔30至50米就设置了一个分类果屑箱。但粗略统计，每天每个果屑箱内的烟头仅有10多个，余下的绝大多数烟头，都被市民随意丢弃了。

“一直知道有乱扔烟头的情况，但没有去统计过。11月28日到12月11日，我们做了一个为期14天的测试，想看看环卫工人到底能捡到多少被乱丢、乱抛的烟头。”“测试”出来的数据吓了所有人一大跳。捡到的烟头整整装了5大箩筐和1个纸箱，共计约100斤，“每个烟头重量从0.18克到0.3克不等”，估算下来约25万个。

细节

网友质疑是否能“随地扔”

两组照片中，捡拾到的烟头成袋、成堆、成筐地出现在镜头前，触目惊心。不少网友在体恤环卫工人的辛苦外，也在反思乱丢烟头对城市环境的影响。

在凌松军看来，“回收烟头”这对颍东区的市容环境有很大提升。“之前‘死角死面’、犄角旮旯的环境‘恶疾’，现在基本上得到了解决。对环卫工人来说，也调动了他们的积极性”。

万红也提道：“发动环卫工人捡将近100斤的烟头，主要是希望通过展示这些烟头，让市民们意识到市容环境有待提升，也让大家看到，随处乱扔、乱抛，给环卫工作带来很大的难度和困扰。”

万红补充说，测试期间，有将近100名环卫工人参与，“从早上8点到晚上9点，在街道的砖块缝隙里、绿化带里、杂草丛生的行道树的树池、树窝里找出这些烟头。有的环卫工戴着手套捡，也有用筷子、镊子的，有一些夹得比较深的烟头，他们得用竹签子掏出来，很耗时间和精力。”

尽管赞誉颇多，但也有一些质疑的声音出现。质疑声最大的是：环卫工捡烟头能得奖励，那我（普通市民）是不是可以随地扔了？

这也是让不少环卫工感到寒心的地方。当他们口头劝阻乱扔烟头的市民时，有时会遭到“回怼”说：“我不扔你捡什么，你怎么挣钱？”万红说，环卫所对参与捡烟头的环卫工，其实没有直接的现金奖励，“最多的是口头表扬，或者在绩效考核上有一些侧重，要么就是作为年底内部评选先进的参考。”

凌松军则表示，当地城管向环卫工以每斤30元的价格回收烟头，虽然让环卫工的收入有一些增长，“但其实很少，最多的一个班组每人每天也就多十多元收入。但是，捡拾烟头比清扫垃圾要‘费劲’很多。烟头不像纸盒、成堆的落叶或者易拉罐，可以用扫帚簸箕站着清扫。每捡一次烟头，你必须弯下腰，甚至要花很长时间用工具抠出来，性价比其实没那么高。”

探讨

应注重处罚与教育相结合

另外一种质疑声也“居高不下”：奖励环卫工能从源头上解决烟头乱象吗，是不是“治标不治本”？是不是应该加强对乱扔烟头者的惩戒？

实际上，乱扔烟头并非没有处罚。凌松军告诉北青报记者，阜阳当地制定有《阜阳市城市市容和环境卫生管理条例》，条例中规定，乱扔烟头可以给予警告，并可处以5元以上25元以下的罚款。他说：“之前，我们在火车站广场依照条例罚过，但是扔的人太多，管不过来。现在多数情况下，我们也只能以进行宣传和劝导教育为主。”

北青报记者查询获悉，四川乐山市也出台过关于随地乱扔烟头的处罚规定。此外，北京、西安、济南、石家庄多地，也出台了在公共场合禁烟、禁止随地乱扔烟头的处罚措施。

对于网友的质疑，华东师范大学社会学教授文军认为，单一奖励环卫工是不可取的，应该把奖励环卫工清扫烟头和从源头上处罚、教育扔烟头者两方面结合起来。“奖励环卫工的确能起到维护市容、清理烟头的效果，而且效果‘立竿见影’。但这种办法实际上‘治标不治本’，不适合作为长久的政策去落实。”

文军进一步解释，在奖励环卫工的同时，应该加强对市民的素质教育，“结合多重手段，更好地维护市容环境。”此外，对于有网友认为现阶段对于随地乱丢烟头的罚款较少，不能起到惩戒作用这一点，文军认为，处罚的意义并不是真的要“罚钱”，而是要用这种手段来引导公民注重自身素质，意识到不应该乱扔烟头或其他杂物。

文/记者 张雅 王天琪