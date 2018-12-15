中国完成首台磁电双定位心脏手术

中国首台全程可视暨磁电双定位心脏手术，近日在海南博鳌超级医院成功完成，这是在博鳌乐城国际医疗旅游先行区享受的特殊政策下，该院利用特许进口器械开展的第一台心脏电生理手术，也是强生医疗研发的全程三维可视、磁电双定位电生理手术产品在中国医院的首次应用，为中国心血管病患者带来了与国际同步的前沿心脏手术治疗手段。

据介绍，此次接受手术的患者陈先生（化名）今年50岁，心悸5个月入院，被诊断为持续性房颤，须予以射频消融治疗。博鳌超级医院心血管内科临床医学中心张澍教授团队和南京医科大学第一附属医院（江苏省人民医院）心内科副主任、主任医师杨兵教授联合主刀，采用射频消融术为患者解除病患。

据国家心血管病中心2018年初发布的《中国心血管病报告》显示，目前，中国心血管病发病率与死亡率仍呈上升趋势，其中，心律失常而成为引发心脏性猝死的主因之一，是危害国民生命安全与生命质量的一大“隐蔽杀手”。对于多数出现心动过速、频发早搏、房扑和房颤等症状的患者，在药物治疗效果不佳的情况下，导管射频消融术可作为一线治疗方法。

这次射频消融术应用的全程三维可视、磁电双定位电生理手术产品由强生医疗研发，该技术大幅减少了X射线在导管射频消融术中的使用，有效减少了手术操作步骤与时间，不仅优化了手术流程，而且令手术的稳定性显著改善。

博鳌超级医院执行副院长叶菊贞表示，借助国家赋予先行区的政策，博鳌超级医院成为国际前沿的新器械、新药品进入中国的前沿。期待国际领先的医疗器械产品越来越多地同步应用于博鳌超级医院的临床实践，为中国心血管病或其他重疾患者，提供优化的治疗效果与体验，为医疗水平的提升与进步提供重要的技术助力。

2013年，国务院正式批复海南设立博鳌乐城国际医疗旅游先行区，并给予9项特殊政策，其中包括加快医疗器械和药品进口注册审批，适当降低部分医疗器械和药品进口关税，放宽境外医师执业时间，允许境外资本办医疗机构，允许申报开展干细胞临床研究等。