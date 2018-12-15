我国已设置32个血液中心 覆盖城乡血站服务体系已经建成

国家卫生健康委员会医政医管局副局长周长强13日说，截至目前，全国共设置血液中心32个，中心血站321个，中心血库99个，固定采血点1390个，我国已经建成以血液中心、中心血站为主体，边远县级中心血库为补充，覆盖城乡、运行高效的血站服务体系。

周长强在当天举行的《中华人民共和国献血法》实施20周年暨2016-2017年度无偿献血表彰大会上说，我国已全面建立无偿献血制度，血液管理法制体系和血站采供血服务体系日益完善，实现了从个体献血到完全自愿无偿献血的根本转变，无偿献血人次数连续20年持续增长。临床用血全部来自自愿无偿献血，提前实现世界卫生组织呼吁各成员国“到2020年实现全部血液供应均来自自愿无偿献血者”的任务目标。

据介绍，通过改进血液质量控制系统，我国血液安全水平显著提升。针对重大自然灾害和事故灾难等突发事件，通过建立血液预警和调配机制，我国组建应急献血者队伍，依法开展血液调配，季节性、区域性、偏型性血液供应紧张的世界难题已经得到解决。

周长强表示，2017年全国无偿献血人次1459万，较1998年增长44.6倍。全国献血总量由1998年不足1000吨提高到2017年近4956吨，增长了近4倍。2018年1-11月，无偿献血人数和采血量较去年同期分别增长3%和4%，全国区域间调配血液150万单位，有力保障了重点地区、重大活动的临床用血需求。（记者王昆、陈聪）