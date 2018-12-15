为什么冬天让人老得快？这几点不注意会加速衰老！

大家都知道冬天会变冷，可你知道冬天会变老吗?寒冷、干燥的环境以及冬天不良的生活习惯会加速衰老的步伐。

天干风大

冬天是个很伤皮肤的季节，不仅天气干燥而且风力很强!东南大学附属中大医院整形美容中心郭芳芳表示，寒冷、干燥的环境会破坏皮肤的平衡，导致皮肤发红和敏感。这种敏感性会使人们易受皮肤病的影响，如酒渣鼻，它往往在冬季恶化，随着时间的推移，会导致皮肤过早衰老。

不涂防晒

抹防晒霜对抵抗皮肤衰老很重要。郭芳芳解释，在冬季，虽然中波紫外线的强度下降，但长波紫外线的强度没有下降，这是导致皮肤癌和皮肤过早衰老的DNA损伤的主要原因。建议使用防晒系数至少为30的广谱防晒霜。

洗澡水太热

在冬天，外面的天气冷得要命，而洗个热水澡的感觉很棒。然而，这样做只会使皮肤更干。

热水从皮肤上剥去天然油脂，使它干燥，容易开裂，尤其是在冬天。因此，在冬季用温水洗澡就行了，洗完后立刻在全身涂抹保湿霜。

暖气温度太高

室内有暖气供应在冬天是种享受，但伴随的问题是湿度偏低，这就会造成皮肤干燥，头发卷曲，外表看起来不那么年轻。一个简单的解决办法就是使用加湿器，它可以让皮肤保持更多的水分。

吃太多高热量食物

虽然气温低的时候想要吃更多的高热量食物，比如火锅、烤肉、巧克力等，但是，想要保持健康的皮肤需要食用新鲜果蔬。

皮肤是需要很多营养素的，一旦营养素不均衡，就如同一个水桶缺了一块，造成人体的营养不均衡，并对消化系统等造成影响，慢慢也会影响到其它各个器官。

久坐不运动

寒冷的天气很自然地让人们更不愿意活动。然而，即使再冷，也要坚持运动。忽视健身会破坏情绪，升高体重，并增加炎症，这是导致心脏问题和许多其他与年龄老化有关的疾病的根源。

年末压力大

年末通常工作比较多，面临年底考核、年末总结等，很多人压力很大，睡眠都无法保障。

压力激素皮质醇分泌量的增加会对皮肤产生有害的影响，导致皮肤色调和质地变差。因此，人们在冬季要多休息和放松，如看场喜剧电影，或是做个水疗，从而让皮肤得到恢复的机会。 （部分内容由臧芷安编译自美国《读者文摘》网站）