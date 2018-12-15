微信公众号提问：我们家孩子今年上一年级，发现孩子非常喜欢哗众取宠，有时候还会特意地犯错误引起我们的注意。我们知道这样的行为非常不好，但不知道怎么纠正？

专家观点

首都师范大学附中通州校区德育校长助理王敬表示，这是因为在生活中家长经常忘了在应该给予孩子鼓励的时候没有肯定，反而在孩子犯错时却给予关注。在这种情况下，为了赢得父母的关注，孩子经常会选择犯错。很简单的例子，生活中经常发生这样的一幕，两个孩子在屋里玩游戏，半小时后两个孩子爆发出争吵声，父母立刻过来，看出了什么状况，然后怒气冲冲地平息了战火。可是，孩子们在没有大人的干预、指导下，平静地玩了30分钟，家长却没有注意到，没有给予任何的肯定，当孩子吵架了才过来批评，这传递给孩子什么样的信息呢？为赢得父母的关注，孩子会怎么做呢？于是发现，家长似乎是在不满意的时候常常抱怨、批评孩子，而在满意的时候却沉默不语。

当然，孩子不可能完美无缺，适当的批评和指责甚至是惩罚是需要的。家长需要让孩子知道什么行为是不能接受的。但是，批评、指责应该是特殊情况，而不应该是正常情况、常态化的事情。正常的情况下是，家长应学会并懂得如何鼓励孩子。因此，你在批评孩子犯错误时，一定不要忘记在孩子没犯错误时要给予鼓励与肯定。一句话，你满意的时候也要适时表扬。然而，作为家长，我认为鼓励孩子的最高境界是在批评孩子犯错误时，也能进行建设性的批评，家长会收到意想不到的效果。

家长鼓励孩子的秘诀在于建设性的批评。因为建设是在一层层往上搭建，只有建设才会鼓励孩子一点点进步。当家长注意到孩子哪怕是很小的改进时，也要鼓励孩子继续朝好的方向努力。例如，“我看见你今天上厕所没玩手机，我觉得真好。”

同时，尽管事态严重，但在指出毛病和问题之前，也请家长先评价其中积极的方面。比如，孩子的努力、有哪些进步的地方等等。例如，“我发现你现在玩游戏的时间少了，能抓紧时间安排做阅读了。”

此外，在批评孩子时能就事论事。对孩子的人格和态度，一定要避免用诋损的语言。例如，“你总是把事情搞砸了”或者用讽刺挖苦的语言打击孩子。另外，家长对事态说出自己的感受时，要相信孩子可以纠正错误，并给他行动的动力。比如，“总是玩手机游戏，我觉得这样不行。不过我相信，咱们能找到解决的方法。”（记者 武文娟）