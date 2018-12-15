热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

常吃豆豉助长寿，防脑血栓，防老痴

2018年12月15日07:32 来源：中国医药报

豆豉是人们餐桌上不可多得的调味品和菜品，素有“营养豆”的美誉。豆豉营养极其丰富，含有大量蛋白质、脂肪及钙、磷、铁、钴、硒、钼、硫胺素、核黄素、尼克酸等微量元素。豆豉属于发酵食品，更是老人的“长寿豆”。老人常吃豆豉不仅有助于开胃消食、祛风散寒，还能预防脑血栓和老年痴呆症的发生。

由于豆豉中含有多种营养素，可以改善胃肠道菌群，常吃豆豉还可帮助消化、降低血压、增强脑力、提高肝脏解毒功能，并有极强的抗癌作用。豆豉食品为黄豆或黑豆泡透蒸熟或煮熟而成，有咸淡两种，都可放菜里调味。目前的川粤湘菜用的都是黑豆豉，比较干瘦，香味浓郁，味咸而略苦。黄豆豉则基本上保持了豆子的原色和原形，可以直接食用，也可以加辣或加香油食用，更多的是加工成其他豆豉制品。

豆豉的制作方法是将所需量的黄豆或黑豆用清水淘净，倒入锅内蒸或煮烂，滤去汁，装入透气容器中，用厚盖布捂严，置于大约15℃的地方，发酵15天后取出，用凉开水浸泡两天后，再加入适量盐和姜片继续浸泡。其间每天用饭勺搅动一次，15天后开始食用，这时的豆豉呈稀糊豆粒状，色质棕黄，浓香味美。（郭旭光）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn