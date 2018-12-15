常吃豆豉助长寿，防脑血栓，防老痴

豆豉是人们餐桌上不可多得的调味品和菜品，素有“营养豆”的美誉。豆豉营养极其丰富，含有大量蛋白质、脂肪及钙、磷、铁、钴、硒、钼、硫胺素、核黄素、尼克酸等微量元素。豆豉属于发酵食品，更是老人的“长寿豆”。老人常吃豆豉不仅有助于开胃消食、祛风散寒，还能预防脑血栓和老年痴呆症的发生。

由于豆豉中含有多种营养素，可以改善胃肠道菌群，常吃豆豉还可帮助消化、降低血压、增强脑力、提高肝脏解毒功能，并有极强的抗癌作用。豆豉食品为黄豆或黑豆泡透蒸熟或煮熟而成，有咸淡两种，都可放菜里调味。目前的川粤湘菜用的都是黑豆豉，比较干瘦，香味浓郁，味咸而略苦。黄豆豉则基本上保持了豆子的原色和原形，可以直接食用，也可以加辣或加香油食用，更多的是加工成其他豆豉制品。

豆豉的制作方法是将所需量的黄豆或黑豆用清水淘净，倒入锅内蒸或煮烂，滤去汁，装入透气容器中，用厚盖布捂严，置于大约15℃的地方，发酵15天后取出，用凉开水浸泡两天后，再加入适量盐和姜片继续浸泡。其间每天用饭勺搅动一次，15天后开始食用，这时的豆豉呈稀糊豆粒状，色质棕黄，浓香味美。（郭旭光）