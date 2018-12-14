第二届世界医疗器械设计（中国）大会暨首届中国国际医疗器械创新技术展览会在京召开

12月11日，第二届世界医疗器械设计（中国）大会（DMD China 2018）暨首届中国国际医疗器械创新技术展览会在北京国际会议中心举行开幕式。

医疗器械设计大会（Design of Medical Devices Conference, DMD）由美国明尼苏达大学发起从 2001 年 开始举办，旨在增加学术与产业之间的合作，促进与医疗器械设计相关的政策、研究与教育，同时也为明尼苏 达大学医疗器械教育提供支持。 该论坛面向全球水平最高的医疗器械社区之一，通过 非凡的洞察力和领导力不断促进产业发展。

2017年DMD品牌进入中国，举办了首届医疗器械设计大会（DMD China 2017）。

开幕式开始前，北京市科学技术委员会主任许强、北京生物技术和新医药产业促进中心主任潘悦会见了外方明尼苏达大学医疗器械中心主任及医疗器械设计大会创始人兼主席亚瑟·厄尔德曼（Art Erdman）、总裁、世界医疗器械设计（中国）大会联合主席王昕、波士顿科学集团、雅培、波士顿科学、强生医疗、德勤、ASI生命科学公司、美国ANSYS公司等外方嘉宾。

开幕式上，北京市科学技术委员会领导许强主任、明尼苏达大学医疗器械中心主任及医疗器械设计大会创始人兼主席亚瑟·厄尔德曼（Art Erdman）、新发现资本集团总裁及世界医疗器械设计（中国）大会联合主席王昕致辞。

波士顿科学研发和全球技术副总裁Randy Schiestl、强生医疗中国爱惜康事业部总经理周敏涛，美国新发现资本集团副总经理David Melander、前国家食品药品监督管理局常永亨发表主旨演讲。

出席的开幕式的还有明尼苏达大学、加州大学洛杉矶分校、洛杉矶加利福尼亚大学、开普敦大学、巴塞罗那超级计算中心、上海理工大学、跨国技术转移协作网络秘书长（ITTN）张璋、中关村医疗器械园总经理徐景泉、北京健康促进会执行会长王昊飞等众多顶级专家及业内人士。