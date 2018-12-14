中国是茶的故乡。茶文化深入人心，茶叶含有许多营养成分，饮茶有益于人体健康。然而，很多人却不了解，怎样喝茶才能喝出健康？近期，广东省惠州市医学会会长许岸高将做客“人民健康大讲堂”访谈栏目，与网友分享关于“健康喝茶，喝出健康”相关话题，敬请期待！

【嘉宾介绍】

许岸高，医学博士，内科主任医师，教授，博士研究生导师。国务院政府特殊津贴专家。

现任惠州市医学会会长，广东省健康教育协会副会长。在南方医科大学担任博士生导师，广东医科大学担任硕士研究生导师、博士后合作培养导师。

2016年由国家卫计委、清华大学发起，清华大学国际传播研究中心、中国疾病预防控制中心等5家单位共同授予 “中国健康传播大使（突出贡献奖）”称号。2015年被广东医科大学评为“功勋荣誉个人”。2013年被评为《中国卫生》年度十大新闻人物。受国家人事部等部门联合表彰1次，国家卫生部表彰1次，2003年被广东省委省政府记“抗非”一等功。1996年被共青团广东省委员会等八家单位评为“广东省青年科技标兵”。1992年被广东省卫生厅评为“全省卫生支农先进个人”。

曾获广东省科技进步一等奖2项和三等奖2项，获市科学技术进步奖10项。

出版专著6部，主编（共同主编）出版著作8部，参与编写著作3部。其中专著《从合格到优秀》已发行10多万册，《有效沟通与解决冲突》被北京万卷图书文化中心评为向全国广大读者推荐的“2014年十大成功励志图书”。

国内7家杂志常务编委或编委。在国内外杂志和报刊发表论著、译著和其它作品共400多篇。在新媒体发表科普作品近400多篇。