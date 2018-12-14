减轻用药负担又一举措 卫健委发文制订全国辅助用药目录

人民网北京12月14日电（尹莉娜） 12日，国家卫生健康委员会发布《关于做好辅助用药临床应用管理有关工作的通知》（下称《通知》）表示，要制订全国辅助用药目录及省级和各医疗机构辅助用药目录，以加强医疗机构辅助用药临床应用管理，规范辅助用药临床应用行为，提高合理用药水平，维护人民群众健康权益。

全国辅助用药目录的制定，直接关系到医生处方开药，与百姓就医用药密切相关，是近期继调整国家基本药物目录、“4+7”药品集中带量采购之后，国家在控制公立医院医疗费用不合理增长，减轻患者看病就医负担方面的又一举措。

根据《通知》，辅助用药目录的具体制定流程为，各地二级以上医疗机构将本机构辅助用药以通用名并按照年度使用金额由多到少排序,形成辅助用药目录上报，每个医疗机构辅助用药品种原则上不少于20个。各省级卫生健康行政部门汇总辖区内医疗机构上报的辅助用药目录，以通用名并按照使用总金额由多到少排序，将前20个品种信息上报国家卫生健康委。国家卫健委将制订全国辅助用药目录并公布，同时定期对全国辅助用药目录进行调整，调整时间间隔原则上不短于1年。

此外，《通知》要求各级卫生健康行政部门要将辅助用药临床应用情况作为医疗机构绩效考核工作的重要内容，充分运用考核结果，促进提升辅助用药科学管理水平。

人民健康了解到，自 2015 年底国家卫健委等五部委联合发文《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》以来，针对与主要治疗目的不直接相关的辅助药物滥用情况，多地采取了监控和限用、停用措施。以重庆为例，重庆市卫生健康委副主任周林在11月27日的国家卫健委医改典型经验专题发布会上介绍，今年6月起，重庆市持续开展“民生监督暨过度诊疗”专项整治行动，对全市二级以上公立医疗机构开展处方及病案点评，重点针对不合理用药、不合理大型设备检查、不合理使用高值耗材等损害群众切身利益的行为。目前，有部分医院已淘汰停用60种疗效不确切的万能“味精药”，还有部分医院对排名前5位的辅助用药限量采购50%。

而在今年10月底，时隔六年后做出大幅调整的国家基本药物目录也将一批没有显著效用的“神药”、“万能药”调出。全国至地方连续出台各类相关举措，均在于以规范辅助用药，促进医生合理用药，保障医疗质量和安全，进一步节省医保资金的支出，让老百姓用到治病效果好的药。