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中西医结合方式下如何防治哮喘等慢性疾病？

2018年12月14日08:30 来源：人民网-人民健康网

哮喘又名为支气管哮喘，是种慢性疾病，对哮喘患者及其患者家属来说，这也是让人饱受痛苦的疾病。哮喘到底能给我们带来什么危害？我们又如何有效地进行防治？近期，复旦大学附属华山医院中西医结合科主任董竞成将做客“人民健康大讲堂”访谈栏目，与网友分享关于“中西医结合方式下如何防治哮喘等慢性疾病”相关话题，敬请期待！

【嘉宾介绍】

董竞成，复旦大学中西医结合研究院院长，复旦大学临床医学院中西医结合系（临床）主任，华山医院中西医结合科主任，世界卫生组织复旦大学传统医学合作中心主任。

研究方向：主要从事中西医结合肺病、肿瘤、老年病的诊治及相关基础研究，也从事中药新药的开发，以及多个民族传统医学比较研究和中国传统医学整体架构的研究。

主要成就：发表论文230余篇（其中SCl文章80余篇），获得省部级以上奖项5项，专利及软件著作权6项，主编专著多部。

(责编：盛月、杨迪)


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