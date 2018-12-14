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冬笋排骨汤 适合便秘人群

2018年12月14日08:16 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：促消化，通肠胃

推荐人群：胃胀不适、便秘人群

材料：排骨500克，新鲜冬笋500克，生姜数片（2~3人量）

烹调方法：将冬笋洗净焯水后切斜块备用，排骨斩成小块后焯水备用；把所有材料放入锅中，加入1000毫升清水，大火烧开后转小火再烧45分钟，加盐调味即可。冬笋可捞起，加少许酱油、芝麻油调味食用。

汤品点评：竹子一年四季都能长竹笋，根据采摘的季节可分为从土里挖出来的冬笋、已出土的春笋和夏秋季之间笋尖部位的鞭笋。冬笋又名嫩笋，每年11~12月是冬笋上市的时节，此时新鲜的冬笋比春笋更鲜嫩、清脆、可口。冬笋作为低糖、低脂肪、低热量的食材，味鲜，含多种维生素、矿物质和氨基酸、膳食纤维，能促进肠蠕动，减少人体对脂肪的吸收。

竹笋在食疗保健方面的运用有久远的历史，《千金方》中记载竹笋“性味甘寒无毒、主消渴、利水道、益气力、可久食”；《本草纲目》也提到竹笋有“化热、消痰、爽胃”的作用。竹笋配上排骨，增添鲜味的同时可解除油腻，汤水清润，适合蔬菜进食量减少的冬天食用。要注意的是新鲜竹笋有苦涩味，烹煮前最好先用沸水焯一遍。

(责编：李轶群、杨迪)


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