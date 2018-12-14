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儿童感冒慎用这些非处方药

胡珍

2018年12月14日08:15 来源：中国妇女报

近日，权威医学期刊BMJ发表的一篇研究指出，不建议患普通感冒的儿童使用非处方减充血剂（如苯丙胺、伪麻黄碱）和抗组胺药，这些药物虽然可以缓解感冒症状，但有效性证据有限，缺乏明确的用药指导。

研究员通过检索Cochrane Library和 PubMed数据库发现，非处方感冒药减充血剂，无论是单药还是联合抗组胺药或镇痛药，对鼻部症状改善效果不大，却增加了失眠、嗜睡、头痛或胃肠不适的风险，长期使用可导致慢性鼻塞。甚至对于儿童来说，还可能出现嗜睡、胃肠不适，甚至是抽搐、心率过快和死亡等严重不良反应。

常见减充血剂包括伪麻黄碱、麻黄碱、去氧肾上腺素（新福林）、羟甲唑啉、塞洛唑啉。常见抗组胺剂包括苯海拉明、氯苯那敏、异丙嗪、曲普利啶、抗敏安。

如果成人鼻塞严重，建议患者使用鼻减充血剂最多3~7天，长期使用会导致慢性鼻塞。

而6岁以下儿童，研究者建议不要使用减充血剂以及抗组胺药，6~12岁的儿童也要慎用。

另外其他常用的非处方药和家庭治疗，如热湿空气熏蒸、止痛药、紫锥菊、益生菌、草药或维生素等方法，也没有证据显示可以治疗儿童感冒。

(责编：李轶群、杨迪)


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