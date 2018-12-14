“鼠标手”，办公族女性、主妇最易中招

编者按

现代人已离不开电脑办公、学习网购等与电脑息息相关的生活方式，随之一种后遗症——“鼠标手”的发病率也节节攀高。“鼠标手”，又叫“腕管综合征”，是指鼠标使用过度引起的手臂前臂不适的疾病状态，表现为手腕、前臂的疲劳、僵硬、酸涩，严重时疼痛还会延伸到胳膊、后背及脖子上，可能会发展到不能开车和穿衣无力，甚至会影响手部功能，严重影响工作。其与手腕关节长期密集、反复和过度的活动方式有关。因为女性手腕通常比男性小，腕部正中神经更容易受到压迫，因此女性发生“鼠标手”的概率要比男性高。另外，长期使用电脑的办公族、中老年人和反复使用肘腕部劳作的家庭妇女等人群，也都是“鼠标手”的高危人群。专家建议，平时工作生活中应放低鼠标、键盘高度；使用电脑每两个小时休息一次，并做双臂运动；选择适合的鼠标和鼠标垫；每天洗澡或用温热水泡手腕、泡脚等，尽量远离“鼠标手”的困扰。

■ 华中科技大学附属协和骨科医院人工关节中心博士 张波

在刚刚过去的双十一，许多女性秒杀商品迫不及待，你的手速够快吗？接下来，就是要关注你的手了，看看是否留下了“血拼”后遗症——“鼠标手”。

如果得了“鼠标手”，患者会感觉到手腕部肌肉或关节刺痛，麻痹、肿胀、疼痛、无力，这样肯定是提升不了自己手速的。除此之外，“鼠标手”可能还会影响你的日常生活，不能握拳和抓小物体，拧毛巾无力，随着症状加重，可能会发展到不能开车和穿衣无力；严重的可能会影响手部功能，甚至可能导致手部肌肉萎缩，手部功能发生不可逆的损伤；还可能会出现反射性交感神经营养失调，其结果是不得不放弃与电脑有关的工作。这样的手，就叫作“鼠标手”，你中招了吗?

如何判断是否中招“鼠标手”？

“鼠标手”，顾名思义就是指鼠标使用过度引起的手臂前臂不适的疾病状态，其学名又叫“腕管综合征”。发病原因是正中神经在腕部的腕管内受卡压而引起该神经支配区域手指麻木和功能障碍。常见的“鼠标手”，主要和手腕关节长期密集、反复和过度的活动方式有关。表现为手腕、前臂的疲劳、僵硬、酸涩。严重时疼痛还会延伸到胳膊、后背以及脖子上，严重影响正常工作，不可轻视。

那么，如何自我判断是否得了“鼠标手”呢？若出现以下症状就要注意了：

1.酸胀，压痛（早期）——如果用鼠标时手腕没有明显感觉，停止工作后几个小时手腕反而出现酸麻、胀痛的话，就属于“鼠标手”早期了。将右手张开，掌心向上，然后用左手去按压手腕处两根肌腱，如果疼痛、麻木、酸胀的感觉较为明显，那么就说明有“鼠标手”的嫌疑。

2.感觉异常（加重）——大拇指、食指以及中指时长麻木、疼痛或者肿胀感，甚至对冷热感觉缺失，有时夜间睡觉时会因为以上三种感觉而惊醒，一旦出现类似状况，基本可以确定是“鼠标手”在作祟。

3.无力感（严重期）——主要是拇指、食指、中指的无力，抓握物体时可出现困难，疼痛严重者可放射到肘、肩部。症状夜间或清晨加重，活动及甩手后减轻。

4.病程久者（晚期）——可见手掌鱼际肌群萎缩、瘫痪。

哪些原因容易引发“鼠标手”？

腕管就好比一个固定的圆柱状容器，里面由骨、肌肉、血管、神经、肌腱通过，正常腕管内组织液压力是稳定的。当其中某一个组织容积增大时，或者腕管本身容积变小时，就会导致腕管内压力增高，而位于其中的正中神经最为脆弱，容易受到卡压，出现相应神经支配区域的神经和肌肉症状，以下是最常见的引起“鼠标手”的主要原因：

1.炎症性因素：腕管内肌腱周滑膜增生和纤维化腱鞘炎、滑囊炎等，导致炎性渗出，腕管内组织受损，腕管内压力升高，以及广泛黏连致活动受限。风湿、类风湿病、糖尿病等可能均有一定关系，这也是最常见的患“鼠标手”原因。

2.慢性积累劳损：过度使用手指，如长时间用鼠标或打字，长时间玩手机等，可造成腕管内肌腱周围滑膜增生和纤维化、腱鞘炎、滑囊炎，导致腕管压力增加，出现“鼠标手”。

3.机械性因素：腕部骨折、脱位，导致腕管内组织水肿；长期过度用力使用腕部，以及睡眠姿势不当等，使腕管内压力增加，以及腱鞘囊肿、痛风等疾病导致正中神经受压。

4.退行性因素：骨质增生、腕关节退行性病变导致腕管内骨性结构异常卡压神经、腕管内软组织肿物如腱鞘囊肿等，女性发病率较男性更高。“鼠标手”还容易出现于孕期和哺乳期妇女。

哪些人群最受“鼠标手”青睐？

1.女性们最易中招。女性手腕通常比男性小，腕部正中神经更容易受到压迫，因此女性发生“鼠标手”的概率要比男性高。

2.办公族们逃不掉。编辑、程序员、教师、音乐家、建筑设计师、绘图工作者等也易患上“鼠标手”。

3.劳动工人需注意。家庭主妇、技术工人（木工、修理工等）、司机等反复使用肘腕部劳作的人群，也是“鼠标手”高发人群。

4.中老年人要当心。中老年人因年龄原因，身体各项机能趋于衰弱，肌腱纤维退变、老化、损伤后往往不能很快恢复，所以患“鼠标手”的概率也较高。

怎样预防远离“鼠标手”？

1. 调整电脑桌上的键盘和鼠标高度。最好使电脑桌上的键盘和鼠标的高度低于采取坐姿时肘部的高度，最多和肘部等高。键盘应该摆放在使用者正前方位置，键盘和鼠标的高度应该要和手臂自然下垂时肘关节的高度一样高。将键盘与鼠标的位置调整好，可让使用者使用的时候身体更加舒适。

2. 使用电脑每两个小时，休息一次。使用鼠标时，手腕处于旋转的强迫位置，时间长了会出现僵硬不适。如果必须长时间工作，在工作当中安排小段休息时间，使用电脑每两个小时，休息一次。休息时可做些简单动作，如旋转手腕、抬手臂、扩胸、转动头颈等动作可疏通血液，防止关节僵硬。

3. 选择适合的鼠标和鼠标垫。鼠标大小要合适，与手的大小不要出入太大，以感觉舒适为宜。有些比较好的生物功能鼠标弧度较大，接触面较宽，有助于手指力量分散，使用起来更舒适，选择合适的鼠标垫，缓解腕关节压力。

4. 避免手指及腕部用力过度。不要一次性拿过重物品过长时间，不要长时间保持一个姿势，避免手部或腕关节长时间重复进行同一个运动，经常做手部及腕部肌肉松弛及伸展运动，增加肌肉耐力。

5. 休息时候保持手臂完全放松。休息时手指弯曲的程度保持在半握拳状态，以确保手臂垂直，将会舒缓屈肌和伸肌紧张状态。每天洗澡或采用温热水泡手腕、泡脚，以利血脉保持通畅，促进局部血液循环。