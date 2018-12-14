从贾母、刘姥姥说寿由心生

在《红楼梦》众多栩栩如生的人物中，真正长寿的屈指可数，刘姥姥是寿魁，贾母其次。“村老老是信口开河，情哥哥偏寻根究底”一回中，刘姥姥二进荣国府时，贾母问刘姥姥多大年纪，刘姥姥忙起身答道：“我今年75岁了。”贾母向众人道：“这么大年纪了，还这么硬朗。比我大好几岁呢！”贾母享年83岁，在她“寿终归地府”时，刘姥姥还健在，甚至后来还为搭救巧姐儿而奔波，她的思维、行动也未见老态龙钟。贾母和刘姥姥虽都是古稀老妪，但出身悬殊，一个是豪门巨富，一个是清贫农家，她们之所以长寿，有一个共同点，就是一个“乐”字，性格恬淡豁达，遇事想得开，有个好心态。

恬淡达观

贾母从“阿房宫三百里，住不下金陵一个史”的史家，嫁到“白玉为堂金做马”的贾家，一生荣华富贵，锦衣玉食。她自己也说：“到你们家六十多年，该看的也看了，该吃的也吃了。”虽然贾母身处富贵，但她很恬淡达观，不像王熙凤工于心计，不像林黛玉多愁善感，不像尤三姐猛烈刚强，不像贾迎春柔弱懦怯。对贾府日常事，事无巨细，一概让凤姐去打理。她自己说：“乐得都不管，说说笑笑，养身子罢。”其实，人老了以后，理应多关心自己饮食起居，身体健康，恬淡也是一种延缓衰老的好方法。

贾母的达观，突出表现在“散余资贾母明太义，复世职政老沐天恩”一回中，当时贾府失宠，遭逢厄运，突然被抄家，贾赦被革去世职充军，贾珍又往海疆。全家人惊慌失措，悲伤啼哭。王熙凤又惊又惭，病情加重。贾母开始虽也“惊吓气逆”，但很快便和缓过来，说：“你们别打量我是享得富贵受不得贫穷的人哪！不过这几年看着你们轰轰烈烈，我乐得都不管，说说笑笑，养身子罢了。那知道家运一败直到这样！若说外头好看，里头空虚，是我早知道的了，只是‘居移气，养移体’，一时下不了台就是了。如今借此正好收敛。”接着便拿出自己的全部私房积蓄，一项一项分派，接济大家，还说：“我所剩的东西也有限，等我死了，下剩的都给服侍我的丫头。”后来又“要想个法儿”，叫家人“热闹一天才好”，拿出钱来，给孙媳妇宝钗“办个生日”。充分表现她遇事想得开，达观的心态。

人生有三态，悲观、乐观和达观。悲观的人在山脚下看世界，只见到幽冥小径；乐观的人在山腰看世界，看到的是柳暗花明；达观的人在山顶上看世界，看到的是天广地清。达观就是豁达乐观，不论身处顺境或者逆境，面对成功或者失败，都能做到“不以物善，不以己悲”，好坏都能拿得起放得下，贾母就是这种达观的人。

心态年轻

贾母虽年事已高，但心态年轻，爱热闹。她常说：“我是个极爱快乐的人，嚼得动的吃两口、睡一觉。闷了时和这些孙子孙女们顽笑一回就完了。”每逢节日，贾母必与晚辈们在大观园内闲逛、看戏、玩乐、散心，有说有笑。贾母亲近小辈，一则是享天伦之乐，二是年轻人气血旺，乐事多，和他们在一起使她自己的心情也得到调节。

慈善为怀

贾母虽是封建家族长者，但她“怜贫恤老，斋僧布施”，以慈善为怀。刘姥姥二进荣国府时，贾母陪她游大观园，潇湘馆土地下苍苔满布，刘姥姥不走石子甬道，偏走土地，不料“咕咚”一跤跌倒，众人都拍手呵呵大笑。贾母笑骂道：“小蹄子们，还不挽起来，只站着笑！”刘姥姥爬起来后，贾母问她：“可扭了腰没有？叫丫头们捶捶。”

一次，到清虚观烧香，小道士误撞凤姐被追打，贾母忙喝住道：“别吓着他，倘或吓着怪可怜的，他老子娘岂不痛呢？”命人给小道士几个钱买果子吃，还交代“别叫人难为了他”。元宵节看戏到深夜，贾母便命“将戏暂歇，小孩子们可怜见的，也给他们些滚汤热菜的吃了再唱”。

心地善良的人能延缓衰老。孔子说“仁者寿”（《论语·雍也》），“大德必得其寿”（《中庸》）。从心理卫生的角度来说，心地和善，助人为乐，能使精神得到安慰，心理得到平衡，有利于促进和保持身心健康，为抗衰老打下良好基础。

知足常乐

《红楼梦》中寿魁刘姥姥，是个贫苦农民，淳朴、善良,她的长寿之道是知足常乐，乐观开朗，用她自己的话说：“守多大碗儿吃多大的饭。”知足常乐是一种积极的人生追求。我国古代就有“布衣得暖胜似锦，粗茶淡饭亦香甜”之说。知足常乐使人行也安然，坐也安然，贫也安然，苦也安然。知足常乐并不是听天由命，而是谋事在人，成事在天。

“贾宝玉初试云雨情，刘姥姥一进荣国府”一回中写道，这年秋尽冬初，天气渐冷，刘姥姥女婿王狗儿坐困穷乡，过冬的衣食尚无着落。正在一筹莫展之际，刘姥姥便想出了去荣国府的主意，说：“咱们谋到了，靠菩萨的保佑，有些机会也未可知。”强拉上过去跟金陵王家的联宗关系，第二天一早拖着外孙板儿“捡出老脸去碰碰运气”。经过努力带回二十两银子，够庄户人家吃一年的了。可见，刘姥姥即使家道艰难，也不怨天尤人，心胸开阔，不去攀比，积极进取，乐在其中。

洒脱幽默

刘姥姥有良好的心理素质，即使身处侯门望族之中，也不盲目自卑。在二进荣国府时，即使凤姐、鸳鸯拿她取笑开涮，她仍然明智、豁达地说：“咱们哄着老太太开个心儿，有什么恼的！你先嘱咐我，我就明白了，不过大家取个笑儿。”凤姐拿了一盘子花给刘姥姥插了满头，贾母看不下去了，说：“你看她把你都打扮成老妖精了。”刘姥姥马上笑着说：“我虽老了，年轻时也风流，爱个花儿粉儿的，今儿索性作个老风流！”她的大度、洒脱、豁达可见一斑。

刘姥姥机智、幽默、愉悦。在二进荣国府时，贾母请她上筵席，她脱口说出：“老刘，老刘，食量大如牛，吃一个老母猪不抬头。”自己鼓着腮不语，不笑，却引得上上下下众人捧腹大笑，有的喷饭，有的喷茶，有的揉肚子。刘姥姥给大家带来欢乐，同时也让自己的心情为之愉悦。幽默是老年人保持心情愉快、健康长寿的好方法。

知恩图报

刘姥姥除了知足、本分、宽容、进取外，还知恩图报。“中乡魁宝玉却尘缘，沐皇恩贾家延世泽”一回中，贾家败落，劫难不断，至爱亲朋一律翻脸，飞鸟投林，巧姐儿面临着被“狐舅奸兄”卖掉的厄运。在这危机时刻，王夫人束手无策，平儿也无计可施，只有哭泣。此时刘姥姥正巧赶到，听了来龙去脉之后说：“这有什么难的呢，一个人也不叫他们知道，扔崩一走就完事了。”众亲友中唯有刘姥姥仗义，虽80多岁高龄仍来回奔波，把巧姐儿救出带到乡下。真是“势败休云贵，家亡莫论亲。偶因济刘氏，巧得遇恩人”。可见刘姥姥救人危难、知恩图报的良好道德品质和健康的心理素质。

以乐为先

以上所述，贾母和刘姥姥都做到了“以自然之道，养自然之生。”以生存环境而言，农村田野是刘姥姥生息劳作之地，而贾母却生活在深宅大院，丫鬟奴仆成群的富贵之家。关键是在于各安其分，顺乎自然。她们各有自知之明，才能乐在其中，知足常乐。刘姥姥是贫苦中求乐，贾母则是享福中求乐，乐以忘忧。只要心态摆平，不管衣食住行等客观条件如何，保持平常心，时刻都能觉得舒坦、自在。

贾母、刘姥姥以乐为先的长寿之道，对今天的老年人也有些启示，要重视自己的精神生活，只要自己去寻求、开拓，就能实现老有所乐。乐在心中求，寿在乐中生。（严忠浩）