不吃主食减肥 减得快反弹更快

不少爱美人士深信“不吃主食减肥法”，觉得主食热量很高，长期拒绝吃主食，只吃肉、蔬菜和水果。这种减肥方法管用吗？

体重去得快回来得更快

采用低碳水化合物膳食减肥的人，通常认为只要少吃淀粉和糖，不吃主食不吃甜食，随便吃蔬菜和肉类，就可以减肥。很多人也因此真的体验了短期的“成功”，即体重在三个月中持续下降。然而他们只要重新开始吃主食，体重就会一路反弹，回到从前。

证据表明，低碳水化合物饮食能在短期内导致体重快速下降，下降速度要比同样能量的低脂肪高碳水化合物食谱快一些。然而，这种优势只在短期内表现，从长期来看，并无任何优势。

不吃主食减肥危害大

不吃主食不仅不能让你成功减肥，而且还会对你的身体造成严重损伤。

如果一直采取低碳水化合物、高蛋白、高脂肪的膳食，很容易引发电解质紊乱、低血压、疲乏、心律失常、高尿酸血症、痛风、骨质疏松等问题。同时，长期高脂肪、低碳水化合物膳食还会抑制胰岛素分泌，降低胰岛素敏感性，促进糖尿病的发生。

这样吃主食有助减肥

健康的减肥饮食，要减少的只是油脂、甜食和精白米饭，而不是拒绝一切碳水化合物食品。

一系列研究表明，用淀粉豆类替代一部分精白米面，可以大大提高饱腹感，让人吃了之后好几个小时都不觉得饿。比如说，喝一大碗白米粥，2小时不到就会饿；而喝同样一大碗红豆加燕麦煮的粥，干物质一样多，却能坚持4个小时不饿。

下面给大家推荐几类科学合理的减肥主食。

A类减肥主食：包括红小豆、芸豆、干豌豆、干蚕豆、绿豆、鹰嘴豆等富含淀粉的豆子。它们饱腹感特别强，消化速度特别慢，血糖升高特别平缓。由于它们的蛋白质含量高，减肥期间用它们部分替代粮食很理想，能帮助预防蛋白质不足带来的种种麻烦。

B类减肥主食：包括燕麦、荞麦、莜麦面、小麦粒、大麦粒、黑米、小米等粗粮。其中燕麦和莜麦是最佳选择，它们的饱腹感大大超越白米白面，维生素和矿物质含量也是精白米的几倍之多。

C类减肥主食：包括土豆、红薯、山药、芋头、莲藕、嫩蚕豆、嫩豌豆等各种含淀粉的薯类或蔬菜。它们的特点是饱腹感强，在同样淀粉量的情况下，比白米白面含有更多的维生素，钾含量高，而且能供应粮食中没有的维生素C。需要注意的是，烹调时不能加油加盐，必须用蒸煮的方法替代粮食来吃，才能起到减肥效果。如果当成菜肴或零食，只能增肥。

（摘自《大河健康报》）