提高生活质量的神器——是你自己啊

我发现整天对照网络热帖或时尚清单买买买的人，生活质量未必能高到哪里去。这是在我参观同事家后，建立在所见所闻之上的所感。

我这位女同事的朋友圈里，最爱分享的帖子不是“作为精致优雅的女人，你必须拥有N件提升生活品质的玩意儿”，就是“入手什么神器后，会让人因为生活质量和幸福感提升而感觉相见恨晚”。

她把“女人在购物中塑造生活”当成座右铭，单单是我在公司看到她签收的包裹，就不乏象牙白水滴形的磨砂插花瓶，古朴风格的日式手绘米饭碗，创意十足的城市地图碗垫，迷你静音带香气的空气加湿器，隔水防油的高颜值厨房墙贴纸，不冒油烟只出美味的面包机等这类拔高生活格调的神器。

看着她身上出没的诗意配饰，目睹她上班拆封的匠心好物，我忍不住在心里杜撰她那优美如油画般的生活，在我心里，她是多会生活的姑娘啊。所以当她邀请我去她家做客时，我因获得美好生活体验卡激动得难以自持。

没有期待，就没有伤害。她家给我一种“硬件很不错，软件跟不上”的总体感觉。

在她家我看见客厅角落里的加湿器周围有一摊水渍，瓶身落灰的插花瓶里的花草半死不活，厨房贴纸上的油腻剧透了贴纸的一次性命运，原本我还期待她用面包机给我做点好吃的，但她说店家随附的发酵粉用完后就再也没用过面包机，最令我捶胸顿足的是她那饭菜上桌前铺报纸的习惯，一举两得地糟蹋了手绘碗碟和个性碗垫的美感，吃完后把携带菜渣油印的报纸扔掉时，也把我所有关于她品质生活的想象一起扔掉了，她真是活生生地把天物暴殄给我看。

我对她的生活无权指手画脚，只是期待值过高导致吹毛求疵。所以说，她的口头禅“女人在购物中塑造生活”是个伪命题，购回来的物是死的，用心使用才能赋予它生命力，改变生活本身在于你如何使用你买回来的物品。

就算你已经脱离了农家乐品位，工资也跟得上审美，假如无心打理懒得经营，生活照样杂草丛生。

智者借古讽今，我是借别人来讽自己。比如，豆芽机入赘我家都快两年了，也没被用来发过一回豆芽。我翻开说明书后一看，又得买非转基因的豆子，发豆芽期间内又得人工换水，琐碎麻烦到让我望而却步。

而我有次回家，我爸把我拉进厨房，参观他自己拿原始简单的水盆、毛巾和塑料瓶发出的豆芽。他轻轻揭开小盆里厚毛巾的一角，顽童似的说起自己每天早晚都要浇水，避光长个三天，豆芽就长好了。看着豆芽一天天长高把毛巾顶起来特别好玩，我边窥探着生机勃勃往上冒的绿豆芽，边懊悔像我这种懒得动手的人就不配吃到绿色豆芽。

助手软件也好，先进设备也罢，只能辅助那些真正想改善生活的人，你坚持，它们事半功倍，你偷懒，它们爱莫能助。

估计很多人跟我一样吧，买东西之前，给自己找一堆不得不买的理由，没有精致的手账本就无法好好记录，错过这本精装本的书籍就会降低阅读品质，少了跑步机就只能被脂肪团包围，不买名牌的厨具就懒得进厨房……把购买好物当作启动某种生活方式的开幕式，可是买回来以后，三分钟热度，一曝十寒，占据空间不说，还会因为使用频率远低于预期而生出泛自责的情绪。

多少寄予厚望的买买买，在断舍离中沦为看着就来气的扔扔扔。

物质水平发展到今天这个阶段，对物的感情，我不秉持“物质第一性，意识第二性，意识只是物质世界发展的产物”的唯物论，也不鼓吹“不以物喜，不以己悲”的唯心观。我的生活经验告诉我，生活质量来自物质和意识的双重渗透。

好用的辅助工具，能帮生活达到得心应手的状态。但如何利用和保养这些好物，完全反映出一个人热爱生活的层级。

有一次我在一本日本书籍里读到一个细节，作者推荐了一款德国毛刷，是用毛质细柔、手感极佳的山羊毛制成，她说因为刷子用很细的毛制成，在使用时很容易产生静电，这样灰尘就不会四处飞扬，打扫卫生更加轻松。作者又提醒，毛刷定期要用洗发水悉心洗涤。

作者若只买了一把优质毛刷，不见得多会生活，必须是使用这把毛刷洁净了生活环境，并且做好毛刷的保养维护事宜，一个会生活的形象才跃然纸上。

好看的雅致小物，能为我渴望美的眼睛解渴，能给人一种单纯美的氛围和气场。可无论怎么说，所谓神器，只是辅助。买得起好东西没什么了不起，好物的功能性配上你的主观能动性，才是改良生活的驱动。

所以，真正能提高生活品质的不是所谓神器，而是你自己啊。 （梁爽）