我不化妆便不要我吗？

在深圳世界之窗地铁月台，没什么意外，不过是情侣吵架。吵架理由没什么特别，不过是男的骂女的：“你在家的时间我不管，出街化个全妆，行不行？”

女的也没什么特别反应，不过是用手指不断戳男的胸前，大声反击：“我不化妆会死掉吗？我不化妆你不让我出门吗？我不化妆你就不要我吗？”音量也没特别大，应该比大堂宣布紧急状态更洪亮清脆就是。最后，男的有点软化，丢出一句：“这里人多我不想吵，不怕丢人？”是啊，本来不就是不想丢脸，才要女的化个整妆。

女的持续追问：“我问你，是不是不化妆就不要我？”男的只说：“你跟我走。”女的可能见“你跟我走”还算有点情意，以为仍然有势可恃，提出威胁：“你走，现在走，走了就不要找我。”男的毅然宣布散会：“我现在就不要你，我走了。”顺势把手上的花砸地上，女的见闹大了，在男的背影后近乎自言自语：“你说多一次。”然后见没反应，便找拍摄人做台阶下：“拍什么拍！”

出来闹事就预料有人拍，被途人拍下来的整件事就两个字：面子。

一个人化妆，是要面子；一个人要同行之人化化妆才外出，也是要面子，最终为了面子问题，让最难看的里子给摊开来，丢脸丢到镜头上去。镜头模糊，看不清那女的素颜，究竟有多需要化妆，携手外出才不致让男的难堪，只因为怕难看怕得太明显，才越发难看，本来没看见的都看个够。许多烦恼越烦越恼人，也不外如此。

素颜无罪也无功，正如化个浓得化不开的妆，也不是掩饰虚伪，纯属个人选择，个人行为个人负责。

素颜女的疑惑：我不化妆，你便不要我吗？这问题包含许多问题。

一、你会嫌弃我野生原貌吗？如果你长得真的非常不怎么样，他又会因此而放弃你的话，日对夜对，你日化夜化，他日防夜防，家贼难防，早晨趁他未睁开眼前补妆，也不是长久之计。即使你长得再好看，也有审美疲劳的一天，当然，审美会疲劳，审丑也会疲惫。起码，若有天那人说你长这样又不肯化妆，分手好了，那一定是借口，或者只是万分之一个理由。

二、你会鄙弃我连妆都懒得为你化吗？会的。一般人见对方连一点点事情都不肯为自己做，会失望，而化妆，为己为人，一石二鸟这样的便宜事都懒得动手，又不是叫你合力供楼，还能有别的可以指望？

三、男的只是叫女的出外请化妆，因为要见人，若会嫌弃，不因她本来面貌，是在人前，多数是兄弟面前要面子。是的，长得美的，往往会怀疑自己只是被当作携在手里的炫耀物，因而生爱；非化妆不宜外出的，一样担心自己这件要带出街的招牌见不得人，因而生怖。那么，是不是该分手呢？网友留言：这样虚荣的男生，不要也罢。又有个说：化妆是对工作生活应酬的尊重，这女的太不成熟了，不要也罢。 ．

依我看，都没有说到点子上。本来坚持原则，不化就不化，毋忘初衷，还不失女汉子风范，但坚持不做假脸，犯不着声嘶力竭。一个拍拖少女，给人发现拥有骂街大妈的嗓门，外出如此，在家更无忌惮，你要？可是疑中留情，女的可能在外特别凶悍立威，要面子，跟出街要化妆的要求，是同一个道理。

结果这个手分不分得成，有网民说关系如此儿戏，必分。依我看，未必。儿戏来，未必儿戏去；反正儿戏，分合也无所谓，反而没那么容易分。严肃认真的，才是输家。 (林夕)