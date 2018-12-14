广东省医务社会工作介入医疗救助共享平台启动 可查询150个基金会救助信息

昨日上午，全国医院社会工作与志愿服务大会在中山大学举行。记者获悉，广东省医务社会工作介入医疗救助共享平台正式启动，平台中包括广州市政府社会救助政策及150个基金会社会力量社会救助资源的信息可供查询。目前这个医疗救助共享平台主要面向医院内的专业社工和社工机构，以进驻的方式免费开放查询服务，有需要医疗求助的市民，可以通过与医院社工或者社工机构沟通查询各种医疗救助资源。

广东省医务社会工作介入医疗救助共享平台联合了高校和医院的力量，建立一个线上查询广州各项救助资源的医疗救助平台，各医院患者可以借助这个平台，精准快速地找到合适的救助资源，申请通过后就可得到救助资源。

该平台由中山大学附属第六医院社会工作与医务志愿部联合中山大学社会工作教育与研究中心、中山大学健康与人类发展研究中心共同创办，收录了广州市政府社会救助政策及150个基金会社会力量社会救助资源的信息，并建立了一个医疗救助转介平台。目前转介平台包含中山大学附属第六医院、广州市中西医结合医院两所广州医院以及11家社工机构。（全媒体记者梁超仪 通讯员简文杨、戴希安）