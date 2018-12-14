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海淀北下关养老照料中心开业

王斌

2018年12月14日07:38 来源：北京青年报

海淀区北下关街道养老照料中心日前开业，为辖区有需要的老年人提供生活照料、康复训练等专业养老照护服务。

作为北下关街道首家养老照料中心，这里建筑面积达2000余平方米，其中地上一层设置床位52张，主要接收自理、失能、失智、术后恢复以及高龄等类型老人；地下一层为办公区域。据北下关街道社区服务中心主任郭聪利介绍，这里还可结合智能化的养老措施，通过专业化的护理团队为老人制定科学的个性化护养方案，为老人提供专业护理生活照料、文化娱乐、康复训练、社会交流以及精神慰藉等服务。“目前已经有十几位老人登记了，来咨询养老餐的居民也很多。”

据了解，如今宽敞明亮的养老照料中心，在过去曾是长城锅炉厂所在地。在前期宣传教育、约谈出租和承租责任人的基础上，于2016年5月6日启动清空腾退工作，共拆除出租房隔断93间。在完成了地下空间的整治后，街道又在2017年4月对5号院1号楼地上一层的9个开墙破洞小门脸进行整治。（记者 王斌）

(责编：李轶群、杨迪)


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